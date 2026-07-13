"Топлива нет и не будет": "Мадяр" объяснил, почему Украина не наносит удары по Крымскому мосту

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди "Мадяр" объяснил, почему Украина не наносит удары по Крымскому мосту. По его словам, Силы обороны выбрали другую тактику – постепенно изолируют оккупированный Крым, уничтожая логистику и каналы снабжения российских войск.

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О позиции командующего сообщили в официальном Telegram-канале Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Там анонсировали интервью британского журналиста Каолана Робертсона с Робертом Бровди, которое должно выйти уже на этой неделе, а также опубликовали отрывок из беседы.

"О Крыме, "червячьих" страданиях и отсутствии топлива в государстве-бензоколонке", – говорится в сообщении.

Логистика под ударом

По словам Бровди, главная цель украинских сил – сделать пребывание российских войск в Крыму все более сложным за счет нарушения логистики. Он заявил, что речь идет прежде всего о маршрутах поставок топлива, боеприпасов, военной техники и переброски личного состава.

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"Топлива в Крыму нет, и я хочу вам сказать, что его там не будет", – подчеркнул командующий.

В то же время он пояснил, что Украина сознательно не атакует Крымский мост.

"Мы не трогаем Крымский мост, если вы не заметили. Пусть уезжают через него. Пусть все эти миллионы валят через тот мостик, без остановки в свою Россию, и уезжают куда-то очень далеко за Урал, чтобы жить спокойно", – сказал Бровди.

Подробности операции

Командующий Силами беспилотных систем отметил, что украинские военные концентрируют усилия на нанесении ударов по логистике, обеспечивающей российскую группировку на оккупированном полуострове. Именно эти маршруты используются для доставки топлива, боеприпасов, военной техники и личного состава, а также для поддержки боевых действий на юге Украины и нанесения ударов по украинским городам.

Бровди подчеркнул, что Украина впервые создает условия для фактической изоляции оккупированного Крыма без проведения масштабной наземной операции.

"Мы создаем условия, при которых их пребывание там становится невозможным, не жертвуя ни одной жизнью украинского военнослужащего. Мы делаем это исключительно дистанционно", – пояснил он.

Отдельно командующий сообщил, что украинские силы продолжат атаковать российские танкеры, обеспечивающие поставки топлива в Крым. По его словам, только за три суток было поражено 21 танкер, и такие удары будут продолжаться и в дальнейшем.

Как писал OBOZ.UA, накануне стало известно, что в ночь на 11 июля Силы обороны поразили 20 российских танкеров.

При этом три порта прекратили приемку зерна.

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