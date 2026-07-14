«Серые танкеры» и нефтепереработка в море: в ГУР рассказали, что придумала Россия для преодоления нехватки бензина

ГУР Минобороны Украины заявило, что Россия активизировала новые схемы переработки и транспортировки нефтепродуктов на фоне дефицита топлива, возникшего после ударов Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре государства-агрессора. По данным украинской разведки, для этого Кремль использует индийскую компанию Nayara Energy и танкеры так называемого"теневого флота".

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О новой схеме сообщило ГУР Минобороны Украины. В разведке отметили, что через Nayara Energy, 49,13% акций которой принадлежат российской государственной компании "Роснефть", осуществляется переработка сырых нефтепродуктов с последующим экспортом через сеть "теневого флота". В ведомстве также обнародовали детали маршрута судов и проводимой ими операции.

Перегрузка в море

По информации ГУР, 20 июня 2026 года танкер AGNI, который разведка относит к российскому "теневому флоту", вышел с нефтебазы Nayara Energy с почти 67,5 тыс. тонн нефтепродуктов. Судно направлялось в район к западу от Суэцкого канала вблизи египетского порта Порт-Саид, где его уже ждал другой танкер – GARNET.

Там состоялась STS-передача груза, то есть перегрузка нефтепродуктов с одного судна на другое в открытом море. По данным разведки, такой способ позволяет скрыть происхождение груза и затрудняет отслеживание его дальнейшего маршрута.

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Детали операции

В ГУР отметили, что перекачка нефтепродуктов между AGNI и GARNET осуществлялась при отключенной автоматической идентификационной системе AIS. В разведке подчеркнули, что в случае возникновения аварийной ситуации это могло привести к экологической катастрофе и серьезным инцидентам на море.

По завершении операции танкер GARNET, как утверждают в ГУР, передал недостоверные сведения о своем грузе. В AIS было указано, что судно находится в балласте, то есть без груза. На данный момент танкер уже прошел Гибралтарский пролив, а вероятными пунктами его назначения разведка называет порт Витино в Белом море или один из портов Балтийского моря.

В ГУР напомнили, что проект War&Sanctions ранее уже идентифицировал AGNI и GARNET как суда российского "теневого флота". По данным разведки, AGNI связан с индийской компанией Gatik Ship Management, которая в 2022–2023 годах была одним из крупнейших операторов перевозок российской нефти в обход западных санкций. Впоследствии компания переоформила значительную часть своего флота на другие структуры, зарегистрированные в Индии и ОАЭ.

В то же время GARNET, по информации ГУР, принадлежит сейшельской компании Shantal Navigation Corp и связан с подпадающим под санкции российским "Совкомфлотом" через сеть аффилированных компаний. Именно "Совкомфлот" является крупнейшей государственной судоходной компанией РФ, обеспечивающей транспортировку российской нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

Напомним, ранее "Мадяр" сообщил, что в период с 1 по 10 июля СБС уничтожили 60 энергоузлов в оккупированном Крыму и на временно оккупированных территориях на юге и востоке Украины. Помимо энергоузлов, силами СБС были поражены Сакская ТЭЦ, один полигон, узел спецсвязи и "логово противника в Горловке".

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