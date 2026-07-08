СБУ нанесла удары по авиабазе "Джанкой", подразделениям беспилотных систем РФ и складам противника: подробности операций

Бойцы Службы безопасности Украины нанесли удары по военной инфраструктуре РФ во временно оккупированном Крыму. Были поражены авиабаза "Джанкой", инфраструктура порта "Крым" в Керчи, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Видео дня

Также дроны спецназовцев уничтожили логистический хаб с БПЛА, НРК и боеприпасами в Донецкой области и поразили ряд других важных целей, уничтожены пилоты и офицеры беспилотных войск РФ. Подробности раскрыли в СБУ.

Бойцы СБУ продолжают "демилитаризацию" оккупированного Крыма

Подразделения "Альфы" СБУ, действующие в зоне ударов средней дальности, на прошлой неделе провели комплексные учения по поражению приоритетных целей противника на временно оккупированных территориях Украины. Эти удары были нанесены в рамках системного снижения военного потенциала РФ.

Спецназовцы "Альфы" нанесли удары беспилотниками по военной инфраструктуре временно оккупированного Крыма, в частности, по:

военной авиабазе "Джанкой" , где были поражены ретрансляторы для российских ударно-разведывательных беспилотников "Орион" и склады с оружием и военной техникой;

, где были поражены ретрансляторы для российских ударно-разведывательных беспилотников "Орион" и склады с оружием и военной техникой; инфраструктуре порта "Крым" в Керчи;

в Керчи; складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Новогригоровка и Червоное.

Поражение целей на ВОТ Донетчины и Запорожья

В СБУ также сообщили об уничтожении логистического хаба с беспилотными летательными аппаратами, наземными роботизированными комплексами и боеприпасами в районе Покровска Донецкой области.

Главные истории дня

"Этот объект обеспечивал логистическую поддержку российских войск на этом направлении", – подчеркнули в Службе.

Кроме того, успешно поражены пункты постоянной дислокации пилотов беспилотных систем РФ в населенных пунктах Комыш-Зоря и Каменка в Запорожской области.

Также уничтожены военные склады противника в Гранитном и Стиле Донецкой области.

"Эти спецоперации существенно нарушили логистику российских войск,затруднив поставки боеприпасов и топлива на передовые позиции. В ходе ударов также были ликвидированы пилоты и руководящий состав подразделений беспилотных систем и НРК противника", – резюмировали в Службе.

Новость дополняется