Украина применила модернизированные ударные беспилотники FP-1, после обновления способные преодолевать до 3400 км от границы Украины.

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Тож тепер дронодоступними є, приміром, Новосибірськ, Барнаул, Томськ, Кемерово, Новокузнецьк, Горно-Алтайськ, Абакан ("столиця" Хакасії) й навіть Красноярск.

Саме такі далекобійні дрони були використані українськими військовими для кваліфікованого й швидкого обслуговування найбільшого нафтопереробного підприємства РФ – в Омську.

Ці FP-1 створила вітчизняна компанія Fire Point (FP) для ударів по стратегічних об'єктах у глибокому тилу ворога.

[Раніше ж, до речі, повідомлялося, як працюють наші дрони P1-Sun (сонячний Пісюн), а також Peace Duck (Мирна Качка) і Yell Duck (Кричуща Качка).]

Так от, супутній "маленький нюанс".

За такого розвитку подій [не тому, що Пісюн і матюкливі качки, а тому, що FP-1] шановна КНР може несподівано для себе втратити "свій" Сибір.

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Ну а це вже є ситуацією, коли її треба зовсім трохи дотиснути/підштовхнути, щоб вона нарешті змусила мордор припинити цю війну!

Європа може, приміром, надати наступний тригеровий імпульс:

натякнути Китаєві, що в оновленій G7 – без її розширення – має бути присутня саме країна, яка допоможе Цивілізації здолати її ворога, тобто якщо замість американців це зроблять китайці, то Китай і буде замість США, яких просто поставлять із радістю перед фактом, повноправним членом у такій собі "альтернативній-паралельній" G7.

Ну а це для Головного китайця надважливо ще й тому, що там не буде не тільки Америки, але й прямих конкурентів КНР щодо впливу на країни колишнього "третього світу" – не буде Індії й Бразилії, а тоді китайська (і особисто Сі!) глобальна дипломатична перемога буде демонстративною й повною…