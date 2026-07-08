Оккупанты нанесли удар по жилому дому в Харькове: погибли два человека, среди пострадавших – дети

Утром 8 июля российские войска вновь нанесли удар по Харькову. Захватчики запустили ракеты по областному центру: попали в жилой дом.

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Известно о двух погибших, ещё как минимум 20 человек пострадали, среди них — трое детей. Об атаке сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Что известно о последствиях вражеских ударов по Харькову

Вскоре после 9 часов утра мэр Харькова сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по жилому дому в Немышлянском районе.

"В результате ракетного удара по Немышлянскому району есть погибшие и пострадавшие – их число и состояние уточняются", — добавил он в 09:16.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в районе зафиксировано три попадания.

Он добавил, что вражеский удар пришелся по пятиэтажке.

По состоянию на 09:34 Синегубов подтвердил минимум девять раненых и один погибший.

На месте работают экстренные службы.

Терехов в 09:51 сообщил об одной жертве и 15 пострадавших. Среди них, по данным ОВА, трое детей: 14, 16 и 17 лет.

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"Спасательные работы продолжаются. На месте работают бригады медиков и ГСЧС", – отметил Синегубов.

В 10:02 Терехов сообщил, что число погибших в Немышлянском районе возросло до двух, а число пострадавших — до 20.

Незадолго до ракетного удара по Немышлянскому району оккупанты атаковали с помощью дронов АЗС в Киевском районе Харькова. Там вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Посреди ночи враг также терроризировал жителей Немышлянского района Харькова. В результате ударов дронов повреждены более 20 частных домов, остекление окон храма, сеть уличного освещения и пять автомобилей.

Около 02:30 Терехов сообщил о двух пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что в немецкой больнице скончалась выпускница Харьковского медицинского университета, получившая тяжелые ранения во время авиаудара по Харькову. За жизнь Ннани Адаоби Мериан сначала боролись харьковские медики, затем её доставили в Германию.

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