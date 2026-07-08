НЕ БОЙСЯ, МАМА…

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"Не бойся, мама…"

Это сказал трехлетний мальчик из коттеджного городка Вишневое в Киевской области, когда вместе с мамой бежал от российских ракет и взрывов.

В эти три слова не вложилась детская наивность.

В них вошла вся трагедия Украины.

Ведь это не мать успокаивала ребенка.

Это ребенок спасал мать от отчаяния.

Мир ещё не осознал, что произошло.

Самое страшное преступление этой войны – не только разрушенные города. Не только тысячи погибших. Не только разбитые судьбы.

Самое страшное в том, что российская агрессия лишила детей самой сути детства.

Трехлетний ребенок не должен знать, что такое воздушная тревога.

Не должен просыпаться от взрывов.

Не должен вглядываться в глаза матери, чтобы понять, доживут ли они до утра.

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И уж точно не должен искать слова, чтобы успокаивать взрослых.

Когда ребенок берет на себя бремя, которое не способны нести даже сильные мужчины, – это означает, что мир позволил злу перейти последнюю черту.

И после этого кто-то ещt говорит о "стремлении к миру".

После переговоров с rремлем снова летят ракеты.

После очередных дипломатических жестов снова горят украинские дома.

После каждого заявления о возможности договориться с агрессором украинские матери снова прикрывают своих детей собственными телами.

Именно поэтому слова этого мальчика звучат громче любых международных саммитов.

Они разрывают все политические декларации.

Они разоблачают ложь о том, что террор можно остановить уступками.

Мы хотим задать вопрос каждому, кто сегодня строит свою политическую карьеру на циничном использовании украинской трагедии, кто разжигает исторические обиды вместо того, чтобы говорить о сегодняшних преступлениях, кто находит слова для любых споров, но не находит мужества назвать массовые удары по мирным городам тем, чем они являются.

Посмотрите в глаза этому ребенку.

И попробуйте объяснить ей, почему она должна жить в мире, где ракета может прилететь быстрее, чем приходит помощь.

Попробуйте объяснить ей, почему её мама должна научиться жить под звуки сирен.

Попробуйте объяснить ей, почему взрослые, называющие себя мировыми лидерами, годами не могут защитить право ребёнка просто спать по ночам.

Не получится.

Потому что на эти вопросы нет политического ответа.

Есть только моральный приговор.

И этот приговор уже звучит детским голосом.

"Не бойся, мама…"

Украина не капитулирует.

Ведь народ, у которого даже трехлетние дети в самую страшную минуту думают не о себе, а о своих матерях, невозможно сломить.

И когда эта война закончится, человечество будет вспоминать не только тех, кто запускал ракеты.

Оно будет вспоминать и тех, кто имел власть остановить зло, но слишком долго искал для него оправдания.

А слова маленького мальчика из Вишневого останутся свидетельством того, какой ценой Украина платит за право жить.