"Крымский рубильник off": "Мадяр" заявил о поражении 17 энергоузлов на полуострове. Видео

Украинские военные сообщили о серии ударов по энергетической инфраструктуре во временно оккупированном Крыму. По их данным, за две сутки были поражены десятки объектов.

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Речь идет об одной из самых масштабных операций такого рода за последнее время. Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Масштабы операции

По его словам, в течение 23–24 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 19 энергетических узлов. Из них 17 расположены на территории временно оккупированного Крыма, еще два – на других оккупированных территориях.

Всего в период с 1 по 24 июля, по его информации, было поражено 136 энергетических целей. Удары наносили подразделения беспилотных систем, в частности "Птахи Мадяра", во взаимодействии с другими частями.

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География поражений

Среди населенных пунктов, где зафиксировано поражение энергообъектов, называют Ялту, Гурзуф, Феодосию, Евпаторию, Судак и другие города Крымского полуострова.

В частности, сообщается о поражении ряда электроподстанций различной мощности, обеспечивающих электроснабжение в регионе. Речь идет об объектах в населенных пунктах Малореченское, Приморский, Гурзуф, Васильково, Феодосия, Алексеевка, Веселое, Гаспра, Скворцово, Коктебель, Судак, Ялта и других.

Также зафиксировано поражение энергетических объектов в Донецкой области, в частности в районах Кременовки и Дружбы.

Участие подразделений

К операции были привлечены различные подразделения Сил беспилотных систем, в том числе отдельные бригады и специализированные группы. Удары наносились с применением беспилотных летательных аппаратов, используемых для поражения инфраструктурных целей.

По словам военных, такие действия направлены на ослабление возможностей противника и затруднение функционирования его логистики и снабжения.

"Мы выстоим. Москва падет. Крым откормим и восстановим", – отметил "Мадяр".

Напомним, Силы беспилотных систем нанесли удары по ещё 13 электроподстанциям на временно оккупированных территориях в течение ночи, большинство из них – в Крыму. Также враг потерял ещё 4 судна своего "теневого флота" в Чёрном море.

Как сообщал OBOZ.UA, атаки украинской армии по кораблям теневого флота России в Азовском море стали крупнейшей и самой интенсивной морской кампанией почти за полвека. По данным издания, за девять дней украинские силы поразили более 110 российских судов.

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