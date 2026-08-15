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Украина нанесла удар по заводу, задействованному в создании российского "аналога Starlink", и аэродрому "Саваслейка": Зеленский раскрыл подробности. Видео

Лилия Рагуцкая
War
8 минут
80,0 т.
Атакована Самара (РФ)
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В ночь на 15 августа в российской Самаре прозвучали громкие взрывы. Там объявили ракетную тревогу, после взрывов вспыхнул мощный пожар на стратегическом заводе, задействованном в создании российского "аналога Starlink": на предприятии производят ракеты для доставки оборудования на космическую орбиту.

Россияне жаловались на прилеты "Фламинго", ракетный удар подтвердил губернатор Самарской области, а в компании Fire Point тем временем показали, как запускали ракеты. Подробности, а также фото и видео собрал Telegram-канал Exilenova+. Кроме того, по словам президента Украины Владимира Зеленского, ночью был нанесен удар по военному аэродрому "Саваслейка".

Были нанесены удары по заводу в Самаре, авиабазе в Нижегородской области и нефтяному объекту в Усть-Луге

Глава государства отчитался о новых результатах украинских дипстрайков: ночью Силы обороны ограничили возможности врага в космосе.

"Сегодня есть новые весомые результаты наших точечных ударов. В Самарском регионе России поражено одно из ключевых предприятий в составе "Роскосмоса" – центр "Прогресс", который занимался, в частности, производством электроники. Использовались ракеты "Фламинго", это хорошее достижение. Расстояние от нашей границы – около 900 километров", – отметил Зеленский.

Ночью также был нанесен удар по одной из военных авиабаз противника, с которой взлетает вражеская авиация для массированных ударов по Украине.

"Наши дальнобойные удары также достигли аэродрома "Саваслейка", где базируются носители российских ракет, наносящих удары по нашим городам и селам. Это около 700 километров от Украины", – написал президент.

Об нефтяной отрасли, которая обеспечивает агрессору возможность продолжать войну, украинские воины также не забыли: на расстоянии более 800 км от границы Украины был поражен нефтяной объект в Усть-Луге, там зафиксированы повреждения.

"Благодарен всем задействованным подразделениям за меткость. Наш план дальнобойных санкций против России за эту войну выполняется, и важно, чтобы российский военный потенциал сокращался. Мир нужен, и в России это должно быть видно – в виде конкретных повреждений конкретных объектов. Слава Украине!" – подытожил Зеленский.

Поражение завода "Роскосмоса" и аэродрома "Саваслейка" подтверждают и в Генштабе.

Так, на территории ракетно-космического центра в Самаре после попадания вспыхнул пожар. Масштаб нанесённого ущерба в настоящее время уточняется.

В Генштабе объяснили, почему была выбрана именно эта цель.

"РКЦ "Прогресс" – одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности РФ, производящее ракеты-носители семейства "Союз". Они используются для вывода на орбиту российских космических аппаратов военного, разведывательного и связного назначения. В частности, "Союз-2.1б" задействован в развертывании российской спутниковой группировки "Рассвет" – системы широкополосной спутниковой связи, которую Россия позиционирует как аналог Starlink. Также РКЦ "Прогресс" производит космические аппараты дистанционного зондирования Земли, которые противник задействует в разведывательных целях", – перечислили в ГШ факторы, делающие пораженный объект законной целью.

Попадание и пожар фиксировались и на территории аэродрома "Саваслейка": это поражение в условиях дефицита перехватчиков российской баллистики приобретает особое значение.

"АЭ "Саваслейка" используется, в частности, для базирования и применения истребителей-перехватчиков МиГ-31К – носителей аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", – отметили в ГШ.

Что известно об атаке на Самару

Первые сообщения о взрывах и пожаре в Самаре в Exilenova+ появились около 4 часов утра.

"Самара. Сообщают о прилете "Фламинго", – отметили авторы канала в 03:42.

В регионе в это время действительно была объявлена ракетная тревога.

Впоследствии губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил ракетный удар по "промышленному предприятию".

Скриншот сообщения

А Денис Штилерман, главный конструктор компании Fire Point, производящей FP-5 "Фламинго", намекнул, что в Самару, расположенную в 1000 км от Украины, прилетели именно они. Он ретвитнул сообщение об атаке на Самару, сопроводив ретвит кадрами запуска этих украинских ракет.

Твит Штилермана

Россияне тем временем снимали видео с последствиями атаки: огненным "грибом", появившимся вскоре после взрыва, и столбом густого черного дыма, поднявшимся над городом.

Что касается цели атаки, сначала появилась информация о возможном ударе по заводу "Авиакор" в Самаре.

Однако довольно быстро поступило уточнение: скорее всего, под ударом оказалось расположенное по соседству предприятие "РКЦ Прогресс" (ранее известное как ЦСКБ "Прогресс"), которое занимается производством ракет-носителей "Союз-2.1б", используемых для вывода на космическую орбиту аппаратов спутникового интернета "Рассвет".

OSINT-аналіз
Кадр из Самары
Кадр из Самары

Чуть позже в Exilenova+ добавили, что удар, возможно, пришелся на главный цех завода.

"Государственный научно-производственный ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс" – одно из ведущих российских предприятий по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса, а также автоматических космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли и научных целей. Всего было запущено более 1700 ракет-носителей и 950 космических аппаратов, разработанных "ЦСКБ-Прогресс", – отметили в Exilenova+.

Самара оказалась под атакой Сил обороны

В сообществе "КіберБорошно" установили, что попадание, вероятно, пришлось на корпус 106А (53.217623, 50.303163).

"Он входит в производственный массив РН "Союз". Корпус 106А работает в условиях высокого класса чистоты: здесь монтируют бортовую электротехнику, приборы и печатные платы – фактически "нервную систему" ракеты-носителя: систему управления, кабельную сеть, приборный отсек. Без этого этапа ракета не собирается, даже когда корпус и баки готовы", – говорится в сообщении.

В "КіберБорошні" подчеркнули, что рядом расположен корпус 106Б: там проходит заключительный этап сборки продукции.

Вероятное место поражения

"Восстановление такого объекта занимает больше времени, чем обычное производство. Пожар, копоть и вода, использованная для тушения пожара в помещении высокого класса чистоты, означают не ремонт крыши, а реквалификацию чистых зон, повторную сертификацию технологического процесса и повторный контроль запыленности – месяцы, а не недели. К этому добавляется санкционный фактор: бортовая электроника "Союзов" зависит от импортной и ограниченной в поставках элементной базы, которую сегодня невозможно дозакупить", – отметили в сообществе.

"КіберБорошно! также отмечает, что стратегическое значение пораженного ракетно-космического центра заключается в его уникальности.

!Это единственная точка сборки всей линейки "Союз-2", с помощью которых Россия выводит и пополняет военную орбитальную группировку (радиотехническая разведка и целеуказание "Лиана", оптическая разведка "Персона"/"Раздан"), и собственный "Старлинк" – спутниковый интернет "Рассвет" от "Бюро 1440", который развертывается исключительно с помощью ракет-носителей "Союз-2.1б". Альтернативы этому производству нет", – подчеркнули в сообществе.

Масштаб поражения предприятия уточняется по спутниковым снимкам.

Самара оказалась под атакой Сил обороны
Самара подверглась атаке Сил обороны

В то же время Telegram-канал Falcon Insight настаивал на вероятном поражении именно завода "Авиакор".

"Предварительно –поражение в районе АБК корпуса №106 1 .POV: 53°14'02.68"N 50°17'15.17"E2.POV: 53°13'23.46"N 50°16'18.48"E. Корпус 106 (Агрегатно-сборочный) – ключевой производственный цех, где исторически осуществлялась крупноузловая сборка, стыковка и монтаж внутренних систем самолетов. АБК корпуса №106 — административно-бытовой комбинат, интегрированный в здание цеха. Здесь базируются инженерно-конструкторские отделы, службы управления", – говорилось в сообщении.

OSINT-анализ
OSINT-анализ
Самара подверглась атаке Сил обороны
Самара подверглась атаке Сил обороны
Самара подверглась атаке Сил обороны
Самара подверглась атаке Сил обороны
Самара подверглась атаке Сил обороны
Самара подверглась атаке Сил обороны
Самара подверглась атаке Сил обороны
Самара подверглась атаке Сил обороны
Самара подверглась атаке Сил обороны

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что нефтяной терминал в Новороссийске был остановлен после атаки ВСУ.

Также украинские дроны в шестой раз с начала года атаковали крупнейший порт России на Балтике. Подробности операции раскрыли в Генштабе.

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