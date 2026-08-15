Украина нанесла удар по заводу, задействованному в создании российского "аналога Starlink", и аэродрому "Саваслейка": Зеленский раскрыл подробности. Видео

В ночь на 15 августа в российской Самаре прозвучали громкие взрывы. Там объявили ракетную тревогу, после взрывов вспыхнул мощный пожар на стратегическом заводе, задействованном в создании российского "аналога Starlink": на предприятии производят ракеты для доставки оборудования на космическую орбиту.

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Россияне жаловались на прилеты "Фламинго", ракетный удар подтвердил губернатор Самарской области, а в компании Fire Point тем временем показали, как запускали ракеты. Подробности, а также фото и видео собрал Telegram-канал Exilenova+. Кроме того, по словам президента Украины Владимира Зеленского, ночью был нанесен удар по военному аэродрому "Саваслейка".

Были нанесены удары по заводу в Самаре, авиабазе в Нижегородской области и нефтяному объекту в Усть-Луге

Глава государства отчитался о новых результатах украинских дипстрайков: ночью Силы обороны ограничили возможности врага в космосе.

"Сегодня есть новые весомые результаты наших точечных ударов. В Самарском регионе России поражено одно из ключевых предприятий в составе "Роскосмоса" – центр "Прогресс", который занимался, в частности, производством электроники. Использовались ракеты "Фламинго", это хорошее достижение. Расстояние от нашей границы – около 900 километров", – отметил Зеленский.

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Ночью также был нанесен удар по одной из военных авиабаз противника, с которой взлетает вражеская авиация для массированных ударов по Украине.

"Наши дальнобойные удары также достигли аэродрома "Саваслейка", где базируются носители российских ракет, наносящих удары по нашим городам и селам. Это около 700 километров от Украины", – написал президент.

Об нефтяной отрасли, которая обеспечивает агрессору возможность продолжать войну, украинские воины также не забыли: на расстоянии более 800 км от границы Украины был поражен нефтяной объект в Усть-Луге, там зафиксированы повреждения.

"Благодарен всем задействованным подразделениям за меткость. Наш план дальнобойных санкций против России за эту войну выполняется, и важно, чтобы российский военный потенциал сокращался. Мир нужен, и в России это должно быть видно – в виде конкретных повреждений конкретных объектов. Слава Украине!" – подытожил Зеленский.

Поражение завода "Роскосмоса" и аэродрома "Саваслейка" подтверждают и в Генштабе.

Так, на территории ракетно-космического центра в Самаре после попадания вспыхнул пожар. Масштаб нанесённого ущерба в настоящее время уточняется.

В Генштабе объяснили, почему была выбрана именно эта цель.

"РКЦ "Прогресс" – одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности РФ, производящее ракеты-носители семейства "Союз". Они используются для вывода на орбиту российских космических аппаратов военного, разведывательного и связного назначения. В частности, "Союз-2.1б" задействован в развертывании российской спутниковой группировки "Рассвет" – системы широкополосной спутниковой связи, которую Россия позиционирует как аналог Starlink. Также РКЦ "Прогресс" производит космические аппараты дистанционного зондирования Земли, которые противник задействует в разведывательных целях", – перечислили в ГШ факторы, делающие пораженный объект законной целью.

Попадание и пожар фиксировались и на территории аэродрома "Саваслейка": это поражение в условиях дефицита перехватчиков российской баллистики приобретает особое значение.

"АЭ "Саваслейка" используется, в частности, для базирования и применения истребителей-перехватчиков МиГ-31К – носителей аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", – отметили в ГШ.

Что известно об атаке на Самару

Первые сообщения о взрывах и пожаре в Самаре в Exilenova+ появились около 4 часов утра.

"Самара. Сообщают о прилете "Фламинго", – отметили авторы канала в 03:42.

В регионе в это время действительно была объявлена ракетная тревога.

Впоследствии губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил ракетный удар по "промышленному предприятию".

А Денис Штилерман, главный конструктор компании Fire Point, производящей FP-5 "Фламинго", намекнул, что в Самару, расположенную в 1000 км от Украины, прилетели именно они. Он ретвитнул сообщение об атаке на Самару, сопроводив ретвит кадрами запуска этих украинских ракет.

Россияне тем временем снимали видео с последствиями атаки: огненным "грибом", появившимся вскоре после взрыва, и столбом густого черного дыма, поднявшимся над городом.

Что касается цели атаки, сначала появилась информация о возможном ударе по заводу "Авиакор" в Самаре.

Однако довольно быстро поступило уточнение: скорее всего, под ударом оказалось расположенное по соседству предприятие "РКЦ Прогресс" (ранее известное как ЦСКБ "Прогресс"), которое занимается производством ракет-носителей "Союз-2.1б", используемых для вывода на космическую орбиту аппаратов спутникового интернета "Рассвет".

Чуть позже в Exilenova+ добавили, что удар, возможно, пришелся на главный цех завода.

"Государственный научно-производственный ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс" – одно из ведущих российских предприятий по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса, а также автоматических космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли и научных целей. Всего было запущено более 1700 ракет-носителей и 950 космических аппаратов, разработанных "ЦСКБ-Прогресс", – отметили в Exilenova+.

В сообществе "КіберБорошно" установили, что попадание, вероятно, пришлось на корпус 106А (53.217623, 50.303163).

"Он входит в производственный массив РН "Союз". Корпус 106А работает в условиях высокого класса чистоты: здесь монтируют бортовую электротехнику, приборы и печатные платы – фактически "нервную систему" ракеты-носителя: систему управления, кабельную сеть, приборный отсек. Без этого этапа ракета не собирается, даже когда корпус и баки готовы", – говорится в сообщении.

В "КіберБорошні" подчеркнули, что рядом расположен корпус 106Б: там проходит заключительный этап сборки продукции.

"Восстановление такого объекта занимает больше времени, чем обычное производство. Пожар, копоть и вода, использованная для тушения пожара в помещении высокого класса чистоты, означают не ремонт крыши, а реквалификацию чистых зон, повторную сертификацию технологического процесса и повторный контроль запыленности – месяцы, а не недели. К этому добавляется санкционный фактор: бортовая электроника "Союзов" зависит от импортной и ограниченной в поставках элементной базы, которую сегодня невозможно дозакупить", – отметили в сообществе.

"КіберБорошно! также отмечает, что стратегическое значение пораженного ракетно-космического центра заключается в его уникальности.

!Это единственная точка сборки всей линейки "Союз-2", с помощью которых Россия выводит и пополняет военную орбитальную группировку (радиотехническая разведка и целеуказание "Лиана", оптическая разведка "Персона"/"Раздан"), и собственный "Старлинк" – спутниковый интернет "Рассвет" от "Бюро 1440", который развертывается исключительно с помощью ракет-носителей "Союз-2.1б". Альтернативы этому производству нет", – подчеркнули в сообществе.

Масштаб поражения предприятия уточняется по спутниковым снимкам.

В то же время Telegram-канал Falcon Insight настаивал на вероятном поражении именно завода "Авиакор".

"Предварительно –поражение в районе АБК корпуса №106 1 .POV: 53°14'02.68"N 50°17'15.17"E2.POV: 53°13'23.46"N 50°16'18.48"E. Корпус 106 (Агрегатно-сборочный) – ключевой производственный цех, где исторически осуществлялась крупноузловая сборка, стыковка и монтаж внутренних систем самолетов. АБК корпуса №106 — административно-бытовой комбинат, интегрированный в здание цеха. Здесь базируются инженерно-конструкторские отделы, службы управления", – говорилось в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что нефтяной терминал в Новороссийске был остановлен после атаки ВСУ.

Также украинские дроны в шестой раз с начала года атаковали крупнейший порт России на Балтике. Подробности операции раскрыли в Генштабе.

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