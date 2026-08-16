Армия России поздно вечером 16 августа нанесла авиаудар по Изюму. В результате атаки были зафиксированы попадания в центральной и северо-западной частях города.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Изюмской МВА. В результате атаки ранены четверо гражданских лиц.

Авиаудар по Изюму

По предварительной информации, враг атаковал город двумя управляемыми авиабомбами. Попадания зафиксированы недалеко от центральной и в северо-западной части города.

"В результате вражеского удара повреждены окна и крыши нескольких частных жилых домов", – говорится в сообщении.

На данный момент, как отмечается, известно о четырёх пострадавших. Всем оказывается медицинская помощь.

Последние российские атаки

Российская армия нанесла удар дроном-камикадзе по Краматорску в Донецкой области. Враг поразил последнее городское грузовое отделение "Новой почты", в результате атаки погиб один человек, еще шесть человек получили ранения.

Главные истории дня

Кроме того, в ночь на воскресенье, 16 августа, Россия нанесла удары по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Сначала враг направил на город ударные БПЛА, а затем баллистические и крылатые ракеты. Известно как минимум о двух погибших, ещё более 10 человек пострадали.

Напомним, российская армия атаковала Херсонскую область с помощью авиации, ствольной артиллериии дронов различного типа. В результате атаки четыре человека получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 16 августа, РФ устроила очередную атаку на Киев. Враг запустил по украинской столице баллистические ракеты, раздалась серия взрывов. Известно как минимум о трёх пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!