Оккупанты коварно атаковали Изюм с помощью КАБ: есть пострадавшие, повреждены дома. Фото
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Армия России поздно вечером 16 августа нанесла авиаудар по Изюму. В результате атаки были зафиксированы попадания в центральной и северо-западной частях города.
Об этом сообщает пресс-служба Изюмской МВА. В результате атаки ранены четверо гражданских лиц.
Авиаудар по Изюму
По предварительной информации, враг атаковал город двумя управляемыми авиабомбами. Попадания зафиксированы недалеко от центральной и в северо-западной части города.
"В результате вражеского удара повреждены окна и крыши нескольких частных жилых домов", – говорится в сообщении.
На данный момент, как отмечается, известно о четырёх пострадавших. Всем оказывается медицинская помощь.
Последние российские атаки
Российская армия нанесла удар дроном-камикадзе по Краматорску в Донецкой области. Враг поразил последнее городское грузовое отделение "Новой почты", в результате атаки погиб один человек, еще шесть человек получили ранения.
Кроме того, в ночь на воскресенье, 16 августа, Россия нанесла удары по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Сначала враг направил на город ударные БПЛА, а затем баллистические и крылатые ракеты. Известно как минимум о двух погибших, ещё более 10 человек пострадали.
Напомним, российская армия атаковала Херсонскую область с помощью авиации, ствольной артиллериии дронов различного типа. В результате атаки четыре человека получили ранения.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 16 августа, РФ устроила очередную атаку на Киев. Враг запустил по украинской столице баллистические ракеты, раздалась серия взрывов. Известно как минимум о трёх пострадавших.
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