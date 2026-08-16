Оккупанты атаковали Херсонскую область: четверо пострадавших, повреждены больница, магазин, склады, гаражи

Российская армия атаковала Херсонскую область с использованием авиации, ствольной артиллериии дронов различных типов. В результате удара четыре человека получили ранения.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры. Зафиксирован ряд повреждений, в частности, больниц.

Что известно

Как сообщается, все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести в результате вражеских атак дронами-камикадзе в Херсоне и селе Ингулец. В результате атак повреждены частные и многоквартирные дома, больница, магазин, склады, гаражи, служебные и легковые автомобили.

Напомним, российские войска дважды за день нанесли удар по пригороду Одессы. Оккупанты атаковали почтовое отделение, расположенное в одном из торговых центров, а также частные дома. В результате обстрела пострадали мирные жители.

Главные истории дня

Кроме того, в ночь на воскресенье, 16 августа, РФ устроила очередную атаку на Киев. Враг запустил по украинской столице баллистические ракеты, раздалась серия взрывов. Известно как минимум о трех пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 12 августа россияне нанесли удар по Одессе: в областном центре повреждена инфраструктура. До этого захватчики обстреляли город вечером накануне. Тогда вражеский беспилотник попал в 5-й этаж жилого дома.

А днём 11 августа в Одесской области российские террористы атаковали грузовик с цистерной, в которой находились остатки масла. В результате удара погибли два человека, ещё трое пострадали.

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