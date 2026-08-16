Враг дважды нанес удары по Одесской области: попал в почтовое отделение, разрушены дома, есть пострадавшие

Российские войска дважды за день нанесли удар по пригороду Одессы. Оккупанты атаковали почтовое отделение, расположенное в одном из торговых центров, а также частные дома.

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В результате обстрела пострадали мирные жители. Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Враг атаковал почтовое отделение в торговом центре

По словам главы Одесской ОВА, российские военные нанесли удар реактивным беспилотником по почтовому отделению, расположенному в торговом центре в пригороде Одессы.

В результате атаки повреждения получил объект гражданской инфраструктуры.

В настоящее время специалисты продолжают обследовать место происшествия и устанавливать все последствия обстрела.

В результате атаки пострадали два человека

По предварительной информации, ранения получили два человека.

Среди пострадавших – 42-летняя женщина и 32-летний мужчина. Обоих госпитализировали в медицинские учреждения с осколочными ранениями.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

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Второй удар за день

Враг вновь атаковал гражданскую инфраструктуру в Одесской области.

В результате удара реактивного БПЛА были разрушены два жилых дома. По предварительным данным, трое человек пострадали.

По состоянию на 17:15 известно уже о пяти пострадавших. Четыре человека госпитализированы. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Правоохранители и спасатели работают на месте происшествия, фиксируя последствия очередного удара по гражданской инфраструктуре Одесской области.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 12 августа россияне нанесли удар по Одессе: в областном центре повреждена инфраструктура. До этого захватчики наносили удары по городу вечером накануне. Тогда вражеский беспилотник попал в 5-й этаж жилого дома.

А днём 11 августа в Одесской области российские террористы атаковали грузовик с цистерной, в которой находились остатки масла. В результате удара погибли два человека, ещё трое пострадали.

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