Давайте разберемся, что было поражено сегодня и почему это надолго приостанавливает космическую программу противника.

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Последние полтора месяца украинские эксперты били тревогу: Россия оперативно развертывает "Рассвет", собственный аналог Starlink. И делает это быстрее, чем от неё ожидали — в июле стартовала вторая партия спутников.

Объясняю, почему это важно, ведь не все понимают масштаб. Сегодня российский дрон привязан к наземной связи, которую можно заглушить, перехватить или отрезать ударом по вышке.

Собственная низкоорбитальная группировка устраняет эту привязку. В случае успеха россияне могли бы получить стабильный широкополосный канал над любой точкой фронта, что позволило бы им управлять техникой и получать видео с беспилотников в режиме реального времени и т. д. Все это, кстати, у россиян было, пока им не отключили Starlink.

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Далее начались дискуссии. Сбивать аппараты на орбите оказалось плохой идеей из-за обломков, которые потом будут мешать всем. Санкции уже введены и никого не остановили. Тон сводился к формуле "угроза реальна, а инструментов нет". Поэтому вместо спутников наносили удары по заводу, который эти спутники запускает.

Официально. В Самаре загорелся главный производственный корпус ракетно-космического центра "Прогресс". Этот завод является самым уязвимым звеном всей российской космической программы, поскольку он единственный производит ракету-носитель "Слюз-2".

"Союз-2" — это ракета-носитель или средство вывода груза на орбиту. Она одноразовая. Каждый запуск — это новая ракета, собранная с нуля, которая затем сгорит в атмосфере.

Никакого возвращения ступени, как у Falcon 9. Хочешь вывести спутник — строй ещё одну ракету. Отсюда и цифра шесть-восемь запусков в год, что является физическим пределом производства.

На этом носителе Россия держит почти всё своё орбитальное хозяйство: оптическую и радиотехническую разведку, военную связь и теперь "Рассвет". Как я писал выше, его серийно собирает (то есть собирало) одно предприятие

До сегодняшней ночи они выпускали шесть-восемь ракет-носителей в год против восемнадцати, необходимых для полного развертывания "Рассвета". Ракета не сходит с конвейера, как автомобиль. Это километровая последовательная цепь, где корпус проходит этап за этапом и не может пропустить ни одного. Оборудование уникальное, второго комплекта нет.

По предварительным данным, ракеты поступили в корпус бортовой электроники и приборов, то есть не туда, где режут металл, а туда, где ракета становится ракетой.

Там монтируют бортовую электротехнику, приборы и печатные платы, систему управления, кабельную сеть, приборный отсек. Без этого ракету невозможно собрать.

Вот почему по таким узлам имеет смысл наносить удары. В своё время во время Второй мировой войны союзники дважды наносили удары по Швайнфурту, где производилась половина немецких подшипников. И это дало результат.

Через год они перенесли усилия на заводы по производству синтетического топлива, и производство авиабензина упало со ста семидесяти тысяч тонн в апреле до десяти тысяч в сентябре. Люфтваффе имело самолеты до последнего дня войны, но не имело, на чем летать.

Сборка ракеты-носителя находится на этой шкале. И если тогда Германии помогли нейтральные Швеция и Швейцария, то здесь нейтральных стран нет. Китай никогда не предоставлял Москве технологии средств вывода на орбиту, а Иран и КНДР сами стоят в очереди на российские запуски. Оценка поражения предварительная, ждем спутниковых снимков.