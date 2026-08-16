Россия нанесла удар с помощью дрона по почте в Краматорске: один человек погиб, шесть получили ранения. Фото

Российская армия нанесла удар дроном-камикадзе по Краматорску в Донецкой области. Враг поразил последнее грузовое отделение "Новой почты".

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Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин. В результате атаки погиб один человек, ещё шесть человек получили ранения.

Что известно

Как пишут местные Telegram-каналы, погиб 19-летний сотрудник отделения. В результате атаки, по словам чиновника, повреждено здание отделения, окончательные последствия обстрела уточняются.

"На месте работают все ответственные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Россияне снова нанесли удар по месту, куда люди приходят по своим обычным делам. Именно так враг пытается превратить любую обыденную минуту в смертельную опасность", – сказал Филашкин, и в очередной раз призвал эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Главные истории дня

Гибель молодого человека в результате удара дрона подтвердили в пресс-службе полиции.

"Сегодня, около 16:00, армия РФ нанесла удар по Краматорску с помощью БПЛА "Герань-2". Вражеский беспилотник попал в отделение экспресс-доставки. В результате вражеского удара погиб 19-летний парень, ранения получили еще семеро мужчин", – говорится в сообщении.

Атаки противника по Краматорску

Недавно российская авиация восемь раз подряд нанесла удары управляемыми авиабомбами по Краматорску и поселку Беленкое в Донецкой области. В результате авиаудара по городу один человек погиб, еще 17 получили ранения.

В результате атаки ранения получили семь мужчин и десять женщин в возрасте от 47 до 85 лет. В Донецкой областной прокуратуре уточнили, что они получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, порезы головы, рук и ног, ссадины и ушибы. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, недавно оккупанты нанесли удар по жилой застройке, в результате чего пострадали мирные жители. Один из боеприпасов попал непосредственно в многоквартирный дом в центре города. Число раненых в течение дня возросло, по последним данным, до более чем двух десятков человек.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее под вражеским ударом оказались многоквартирные жилые дома в Краматорске и частный сектор. По предварительным данным, погибли как минимум четыре человека, среди них ребенок 2011 года рождения. Изначально было известно о девяти раненых.

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