Бомба попала в жилой дом: в Краматорске в результате атаки РФ пострадали десятки людей. Фото

В Краматорске российские войска нанесли удар по жилой застройке, в результате чего пострадали мирные жители. Один из боеприпасов попал непосредственно в многоквартирный дом в центре города.

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Число раненых в течение дня возросло, по последним данным, до более чем двух десятков человек. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Удар по жилому дому

По данным следствия, 4 августа 2026 года в 10:17 российские войска применили, вероятно, авиабомбы ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции. Один из боеприпасов попал в жилой дом в центральной части Краматорска.

В результате атаки были ранены мирные жители. Изначально сообщалось о не менее 15 пострадавших.

Пострадавшие и помощь

Среди раненых – шесть мужчин в возрасте 22, 37, 43, 61, 75 и 76 лет, а также девять женщин в возрасте от 18 до 74 лет. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Главные истории дня

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По состоянию на 13:50 число раненых возросло до 22 человек.

Расследование военного преступления

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления. Уголовное производство возбуждено по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители продолжают устанавливать окончательные последствия обстрела и фиксировать доказательства очередной атаки на гражданскую инфраструктуру.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 августа Россия дважды атаковала Запорожье. В тот день погиб человек, десятки горожан пострадали.

Также оккупанты нанесли удар по автомобилю в Херсоне. Погибла женщина, среди гражданских есть раненые.

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