Оккупанты обстреляли автомобиль в Херсоне: есть погибшая и раненые

Российская Федерация не прекращает ежедневные атаки на мирных жителей Украины. В воскресенье, 2 августа, оккупанты обстреляли автомобиль в Днепровском районе Херсона.

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В результате циничного обстрела погибла одна женщина. Еще два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Около 15:30 российские оккупанты атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. В результате попадания вражеского дрона на месте погибла женщина, личность которой в настоящее время устанавливается. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей", – сообщил чиновник.

Кроме того, по предварительным данным, 73-летний мужчина и 51-летняя женщина получили минно-взрывные травмы. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 2 августа, в Полтавской области в результате удара РФ произошла утечка опасного химического вещества.

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Как сообщал OBOZ.UA, российские войска в этот день также нанесли авиаудар по Славянску в Донецкой области. В результате атаки повреждены жилые дома и инфраструктура в различных районах города. Известно как минимум об одном пострадавшем, которому оказывают медицинскую помощь.

Напомним, что в ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице прогремела серия взрывов. Известно о девяти погибших, по меньшей мере 33 человека получили ранения, среди них — четверо детей.

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