"Украинцы не отдают России свое небо": Зеленский поздравил с Днем Военно-воздушных сил и упомянул о баллистике и Patriot. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в День Воздушных сил ВСУ поблагодарил украинских защитников неба за их работу. На данный момент стране удалось не только сохранить авиацию, но и существенно укрепить систему противовоздушной обороны. В то же время российская баллистическая ракетная техника остается серьезной угрозой.

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Однако комплексы Patriot уже доказали свою эффективность в перехвате таких целей. Об этом Владимир Зеленский заявил во время поздравления военнослужащих с Днем Воздушных сил Украины.

Воздушные силы сегодня являются не просто одним из видов войск, а ключевым элементом обороны страны, который напрямую влияет на ход полномасштабной войны.

Зеленский подчеркнул, что России так и не удалось завоевать украинское небо.

"Сегодня Воздушные Силы — это гораздо больше, чем просто один из видов войск. Это составная часть нашей обороны, которая во многом реально определяет ход этой войны. Украинцы не отдали и не отдают россиянам свое небо. И это один из самых весомых результатов нашего народа за время полномасштабной войны", — заявил президент.

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Украина смогла не только сохранить свои Воздушные силы, но и развить их настолько, что российская авиация регулярно несет потери.

"Мы не позволили уничтожить наши Воздушные Силы и смогли развить их настолько, что Россия регулярно теряет свои самолеты", — сказал Владимир Зеленский.

Отдельно глава государства обратил внимание на эффективность украинской системы противовоздушной обороны. Боевая авиация и современные западные комплексы ежедневно защищают украинское небо от российских атак.

"Воздушные Силы — наша боевая авиация — уничтожают российские крылатые ракеты, стараются сбивать баллистические ракеты, и, когда дивизионы наших Patriot не пусты, это удается", — заявил глава государства.

Зеленский также поблагодарил международных партнеров за поставки систем ПВО и ракет к ним, отметив, что именно благодаря этой поддержке Украине удается удерживать высокие показатели перехвата воздушных целей.

"Благодаря нашему сотрудничеству с Европой наши IRIS-T, Hawk, NASAMS работают. Мы каждый день боремся за поставки ракет для них. Балистика остается проблемой, но мы обеспечили Украине защиту от значительного количества крылатых ракет. Уровень сбиваемости ударных дронов тоже превышает 90%, и это очень весомый результат Украины", — отметил глава государства.

В конце обращения президент поблагодарил всех защитников украинского неба за службу, отметив их мастерство и мужество даже в условиях нехватки средств для борьбы с воздушными угрозами.

"Вы продемонстрировали миру мастерство и доказали: украинцы способны преодолеть что угодно, и для этого нужны лишь оружие и средства. Мы гордимся вами. И чтим всех наших героев, кто отдал свою жизнь, чтобы жила Украина", – подчеркнул президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении нового профессионального праздника — Дня финансистов. Отныне его будут ежегодно отмечать 11 июля, а соответствующий указ глава государства подписал 31 июля 2026 года.

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