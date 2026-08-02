"Птицы Мадяра" устроили "блэкаут" оккупантам: какие энергообъекты пострадали. Видео

"Птицы Мадяра" успешно атаковали энергетические объекты россиян на временно оккупированных территориях Украины. За 72 часа операторам дронов удалось поразить 13 энергоузлов.

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Под удары попали объекты энергетической инфраструктуры в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди, также известный как "Мадяр".

По информации "Мадяра", среди пораженных объектов — Зуевская теплоэлектроцентраль в населенном пункте Зугрес Донецкой области.

Также известно о повреждении электроподстанций в Мариуполе. В частности, речь идет о подстанциях 330 кВ "Мирная", 220 кВ "Азовская-220", а также объектах 110 кВ "Город-6", "Город-11" и "Город-2".

В Херсонской области "Птицы Мадяра" атаковали подстанцию 150 кВ "Геническ". Также в списке числится подстанция 150 кВ "Новоалексеевка".

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В Запорожской области были поражены подстанции 110 кВ "Тополиное" в населенном пункте Тополиное, "Макорти" в Бердянске и "Володарская" в Никольском. Кроме того, украинские дроны поразили ещё одну электроподстанцию в Бердянске.

Бровди напомнил, что с 1 июля по 2 августа дронщики поразили 177 энергетических объектов на временно оккупированных территориях Украины.

"Мы устоим. Москва падет. Крым мы восстановим и накормим", — подчеркнул он.

Напомним, военные Сил беспилотных систем ВСУ нанесли новые удары по военным объектам российских оккупантов в Крыму, Донецкой области и Ростовской области. Среди пораженных целей — база беспилотных катеров, площадка запуска дронов-камикадзе "Шахед" и несколько элементов противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 23–24 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 19 энергетических узлов. Из них 17 расположены на территории временно оккупированного Крыма, ещё два — на других оккупированных территориях.

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