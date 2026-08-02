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Враг нанес удар по Славянску фугасными авиабомбами: ранен мужчина. Фото

Ольга Ганюкова
War
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Нападение РФ на Славянск 2 августа
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Российские войска нанесли авиаудар по Славянску в Донецкой области. В результате атаки были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в различных районах города.

Известно как минимум об одном пострадавшем, которому оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Удар авиабомбами по городу

По имеющейся информации, в воскресенье, 2 августа, около 11:00 российские войска нанесли удар по Славянску фугасной авиабомбой ФАБ-250.

Попадания зафиксированы в центральной части города, а также в частном секторе. В результате атаки повреждено и разрушено около десятка частных домов, а также административное здание.

Пострадавшие

На данный момент известно об одном пострадавшем – мужчине 1965 года рождения. Его госпитализировали, он находится в операционной, врачи борются за его жизнь.

"Берегите себя. Держимся. Мы вместе!" – добавил Лях.

Атака РФ на Славянск 2 августа

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице прогремела серия взрывов. Известно о девяти погибших, по меньшей мере 33 человека получили ранения, среди них — четверо детей.

По словам министра внутренних дел Ивана Выговского, наибольшие разрушения зафиксированы в Дарницком и Соломенском районах. Там повреждено около 20 домов, магазинов, учебное заведение, уничтожены десятки автомобилей.

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