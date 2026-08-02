В Полтавской области в результате удара со стороны РФ произошла утечка опасного химического вещества: подробности и фото

Страна-террорист не прекращает свои циничные обстрелы украинских территорий. В воскресенье, 2 августа, Российская Федерация, в частности, нанесла удар по Полтавской области.

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В регионе зафиксирована утечка опасного химического вещества. Другие подробности удара пока уточняются. Об этом сообщили в ГСЧС.

"В результате российского обстрела объекта критической инфраструктуры произошла утечка опасного химического вещества. Несмотря на сложные условия, специалисты химической защиты ГСЧС герметизировали поврежденные емкости и места утечки", — говорится в сообщении.

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В ГСЧС отмечают, что благодаря оперативным действиям спасателей угроза полностью устранена, что позволило безопасно продолжить работы на объекте.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 2 августа,российские войска нанесли авиаудар по Запорожью, поразив жилую застройку управляемыми авиабомбами. В результате атаки есть погибший, также сообщается о пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска в этот день также нанесли авиаудар по Славянску в Донецкой области. В результате атаки повреждены жилые дома и инфраструктура в различных районах города. Известно как минимум об одном пострадавшем, которому оказывают медицинскую помощь.

Напомним, что в ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице прогремела серия взрывов. Известно о девяти погибших, по меньшей мере 33 человека получили ранения, среди них — четверо детей.

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