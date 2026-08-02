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Россия нанесла удар КАБом по Запорожью: есть погибший, из-под завалов извлекли человека. Фото, видео

Ольга Ганюкова
War
2 минуты
474
Нападение РФ на Запорожье 2 августа
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Российские войска нанесли авиаудар по Запорожью, поразив жилую застройку управляемыми авиабомбами. В результате атаки есть погибший, также сообщается о пострадавших.

Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия. Об этом сообщил глава ЗОВА Иван Федоров.

Удар по частному сектору

Атака произошла 2 августа — российская управляемая авиабомба попала в частный сектор областного центра. В результате удара повреждены жилые дома, также возник пожар.

На месте происшествия работают спасатели, медики и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела и обследуют территорию.

Атака РФ на Запорожье 2 августа

Есть погибший и пострадавшие

По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек. Также из-под завалов извлекли ещё одного человека — его доставляют в больницу.

Из-под завалов извлекли человека

Спасатели извлекли погибшего человека из-под завалов.

Кроме того, известно о двух пострадавших с острой стрессовой реакцией, которые находятся под наблюдением врачей.

Продолжается разбор завалов

Экстренные службы продолжают расчищать завалы и проверять поврежденные здания. Информация о последствиях атаки уточняется.

Атака РФ на Запорожье 2 августа
Атака РФ на Запорожье 2 августа
Атака РФ на Запорожье 2 августа
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