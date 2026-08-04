Силы обороны нанесли удар по пункту дислокации подразделения ФСБ в Херсонской области и по важным для оккупантов мостам – Генштаб

В ночь на 4 августа Силы обороны Украины нанесли результативные удары по важным военным объектам противника на временно оккупированных территориях и на территории РФ. Под огнем оказался пункт дислокации подразделения ФСБ в Херсонской области.

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Также были поражены автомобильный и железнодорожный мосты, которые россияне использовали для переброски войск и техники. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Успешная "охота" украинских военных

"В ночь на 4 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по временному пункту дислокации подразделения ФСБ в Щасливцево Херсонской области", – говорится в сообщении.

По информации Генштаба, масштабы потерь противника в настоящее время уточняются.

Кроме того, украинские военные нанесли удары по автомобильному мосту через реку Сейм вблизи села Зване в Курской области РФ, а также по железнодорожному мосту через реку Молочная возле Светлодолинского в Запорожской области.

Именно эти объекты оккупанты использовали для переброски личного состава, техники и обеспечения военной логистики.

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Кроме того, под огневое поражение попали ремонтные подразделения российских войск в Волчанском Запорожской области и Свободном в Донецкой области.

А в оккупированном Крыму наши защитники также нанесли удары по пункту связи и энергоснабжения ретранслятора ударных беспилотников типа "Герань/Гербера" в Оленевке, а также башню с комплексами радиоэлектронной борьбы в Артемовске.

Кроме того, в Бахмуте Силы обороны успешно атаковали пункт управления российских войск и узел связи, который обеспечивал координацию действий оккупационных подразделений.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", – отмечается в сообщении.

Напомним, украинская армия атаковала российский танкер теневого флота в Черном море. Также были поражены понтонная переправа противника в Донецкой области и скопление личного состава ВС РФ в Горловке.

Как писал OBOZ.UA, ещё ранее подразделения Сил обороны Украины нанесли масштабный удар по российскому флоту в Азовском море. В результате были поражены 21 танкер и ещё семь судов различного назначения.

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