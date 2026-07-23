В Черном море был поражен вражеский танкер, а в Донецкой области понтонная переправа – Генштаб

В ночь на 23 июля украинская армия атаковала российский танкер "теневого флота" в Черном море. Также была поражена понтонная переправа противника в Донецкой области.

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Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ. Также было поражено сосредоточение личного состава ВС РФ в Горловке.

"Танкер используется для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Предыдущие удары по России

Недавно беспилотники атаковали линейно-производственную диспетчерскую станцию в Туймазинском районе Республики Башкортостан. На территории объекта после прилета БПЛА вспыхнул пожар.

По предварительным данным и кадрам с места событий, загорелся один из резервуаров с топливом, а над станцией поднялся густой столб черного дыма. Атака стала частью серии ударов дронов по объектам российской топливно-энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Параллельно под удар попали нефтебаза и НПЗ "НС-Ойл" в Ульяновской области.

Главные истории дня

Напомним, в ночь на 23 июля в Ульяновской области РФ после объявления воздушной тревоги раздались многочисленные взрывы. Беспилотные летательные аппараты атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в поселке Новоспасское.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 июля 2026 года в российском Липецке также прогремела серия взрывов. Главной целью атаки, по предварительным данным и сообщениям очевидцев, стал объект энергетической инфраструктуры.

В Московской области РФ также прогремели взрывы, а после них в нескольких местах вспыхнули пожары. Сообщается, что атакам подверглись логистический хаб российского маркетплейса Wildberries, нефтебаза вблизи Подольска и логистический парк "Южные Ворота" недалеко от Домодедово.

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