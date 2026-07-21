В российском Липецке прогремела серия взрывов: на местной ТЭЦ бушует пожар. Фото и видео

В ночь на 21 июля 2026 года в российском Липецке прогремела серия взрывов. Главной целью атаки, по предварительным данным и сообщениям очевидцев, стал объект энергетической инфраструктуры.

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После серии прилетов в промышленной зоне города бушует пожар и поднимается огромный столб дыма. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Новая волна атаки по РФ

Ракетная опасность и угроза применения беспилотников в регионе была объявлена дважды за ночь. Вскоре после сирены жители города услышали несколько громких взрывов.

По предварительной информации, основные удары пришлись на район Липецкой ТЭЦ. В результате атаки на территории объекта вспыхнул масштабный пожар. На опубликованных в сети кадрах виден столб густого дыма и вспышки.

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Кроме того, местные жители и паблики сообщали, что на месте пожара некоторое время продолжалась повторная детонация. В местных и мониторинговых Telegram-каналах массово распространились записи с кадрами горения в районе энергетического узла.

Результаты ударов по Липецку

В городских пабликах россияне активно обсуждали громкие взрывы, работу систем ПВО и сирены воздушной тревоги, жалуясь на отсутствие точной информации от региональных служб. Официальные представители региона и на момент первых взрывов традиционно воздерживались от комментариев о масштабах повреждений на ТЭЦ.

Картографическая веб-платформа NASA FIRMS, которая отображает пожары практически в реальном времени, также подтверждает информацию об ударе по Липецке. В частности, тепловые аномалии спутники зафиксировали в районе ТЭЦ, а также в других частях промышленной зоны города.

Стоит отметить, что атака на Липецк стала частью комбинированного ночного удара по объектам инфраструктуры в нескольких регионах РФ. Этой же ночью сообщения о взрывах, работе ПВО и повреждениях энергообъектов поступали из Белгорода и Волгограда.

Согласно данным OSINT-анализа, в Липецке после атаки пожар возник на территории между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом (НМЛК).

Завод НМЛК – это крупнейший сталелитейный комбинат в России, который производит около 20% всей российской стали. Пропагандистские российские медиа заявляют, что завод занимается производством гражданской продукции, однако сталь НЛМК покупают в том числе компании, специализирующиеся на производстве ракет.

Напомним, утром 20 июля в Московской области РФ прогремели взрывы. После них в нескольких местах вспыхнули пожары. Сообщается, что были атакованы логистический хаб российского маркетплейса Wildberries, нефтебаза вблизи Подольска и логистический парк "Южные Врата" недалеко от Домодедово.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 18 июля украинские дроны атаковали крупнейший логистический хаб России сразу в нескольких регионах. Склады Wildberries в Котовске и Электростали сгорели дотла. Убытки оцениваются как минимум в 100 млрд рублей.

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