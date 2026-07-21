«Была настоящим профессионалом»: Россия в результате удара по Херсону убила сотрудницу ОВА. Фото

Российская атака на Херсон унесла жизнь сотрудницы местной областной военной администрации Анжелики Переверзевой. Она более 26 лет проработала на государственной службе и оставалась в родном городе даже во время полномасштабной войны.

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О трагедии сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, Переверзева была ответственным, смелым человеком и настоящим профессионалом, которого уважали коллеги.

"Она была чрезвычайно смелым, ответственным, искренним человеком и настоящим профессионалом, которого уважали коллеги и все, кому довелось с ней работать", — написал чиновник.

Что известно о погибшей

Анжелика Переверзева была заместителем начальника управления по вопросам организационной работы аппарата Херсонской областной государственной администрации – начальником организационного отдела.

Женщина посвятила государственной службе и Херсонской области 26 лет своей жизни. Как отметил Александр Прокудин, погибшей через восемь дней должно было исполниться 46 лет.

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Несмотря на постоянную опасность, связанную с полномасштабной войной, Анжелика Переверзева осталась работать в родном городе и не покинула Херсон.

Глава ОГА выразил соболезнования родным и близким Анжелики Переверзевой, её друзьям, коллегам и всем, кто её знал.

"Мои искренние соболезнования родным и близким Анжелики Переверзевой, её друзьям, коллегам и всем, кто её знал. Это большая потеря для нашей команды и для всей Херсонщины", — добавил чиновник.

Напомним, оккупационная армия России начала применять новую тактику при нанесении ударов беспилотниками по Херсонской области. Враг пытается сделать БПЛА устойчивыми к средствам противовоздушной обороны и системам радиоэлектронной борьбы.

Также OBOZ.UA сообщал, что российские оккупанты вновь атаковали маршрутку с пассажирами в Херсоне. Погибли два человека, ранения получили девять человек.

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