«Была настоящим профессионалом»: Россия в результате удара по Херсону убила сотрудницу ОВА. Фото
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Российская атака на Херсон унесла жизнь сотрудницы местной областной военной администрации Анжелики Переверзевой. Она более 26 лет проработала на государственной службе и оставалась в родном городе даже во время полномасштабной войны.
О трагедии сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, Переверзева была ответственным, смелым человеком и настоящим профессионалом, которого уважали коллеги.
"Она была чрезвычайно смелым, ответственным, искренним человеком и настоящим профессионалом, которого уважали коллеги и все, кому довелось с ней работать", — написал чиновник.
Что известно о погибшей
Анжелика Переверзева была заместителем начальника управления по вопросам организационной работы аппарата Херсонской областной государственной администрации – начальником организационного отдела.
Женщина посвятила государственной службе и Херсонской области 26 лет своей жизни. Как отметил Александр Прокудин, погибшей через восемь дней должно было исполниться 46 лет.
Несмотря на постоянную опасность, связанную с полномасштабной войной, Анжелика Переверзева осталась работать в родном городе и не покинула Херсон.
Глава ОГА выразил соболезнования родным и близким Анжелики Переверзевой, её друзьям, коллегам и всем, кто её знал.
"Мои искренние соболезнования родным и близким Анжелики Переверзевой, её друзьям, коллегам и всем, кто её знал. Это большая потеря для нашей команды и для всей Херсонщины", — добавил чиновник.
Напомним, оккупационная армия России начала применять новую тактику при нанесении ударов беспилотниками по Херсонской области. Враг пытается сделать БПЛА устойчивыми к средствам противовоздушной обороны и системам радиоэлектронной борьбы.
Также OBOZ.UA сообщал, что российские оккупанты вновь атаковали маршрутку с пассажирами в Херсоне. Погибли два человека, ранения получили девять человек.
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