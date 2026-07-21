Украина готовится к различным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении: Зеленский провел встречу с Хмарой и Палисой. Фото

Во вторник, 21 июля, президент Владимир Зеленский провел встречу с исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой и заместителем руководителя Офиса президента, бригадным генералом Павлом Палисой. Командиры доложили о ситуации на ряде направлений, в частности на Черниговско-Киевском, а также о дальнейших планах российских военных.

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По итогам встречи были определены дальнейшие действия по сдерживанию оккупантов. Подробностями глава государства поделился в своем Telegram-канале.

Президент провел совещание с командирами

"Продолжаем общаться вместе с Евгением Хмарой и Павлом Палисой с командирами наших армейских корпусов о первоочередных потребностях фронта, защите приграничных направлений и видении командирами деталей стратегии обороны Украины. Обсуждали с командирами 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го корпусов и 30-го корпуса морской пехоты. Спасибо за предложения", – написал украинский лидер.

По его словам, командиры проинформировали об оперативной обстановке на определённых направлениях, активности оккупантов, их дальнейших намерениях и возможностях украинских сил по противодействию.

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Новые меры по укреплению обороны украинских городов и общин

Особое внимание в ходе совещания стороны уделили вопросам обороны Херсона, а также городов и общин Днепропетровской области, в частности Никополя. Основной акцент был сделан на усилении защиты от российских дронов, безопасности гражданского населения и обеспечении необходимых дополнительных поставок.

"Был доклад о нашей подготовке к различным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении с учетом информации разведки и постоянных попыток россиян найти дополнительные способы затягивания и расширения войны", – добавил Зеленский.

В ходе совещания президент и военное руководство рассмотрели вопросы укрепления фронтовой противовоздушной обороны и определили первоочередные шаги, необходимые для дальнейшего внедрения корпусной реформы. Зеленский поблагодарил защитников за преданную службу и выполнение боевых задач.

Напомним, днем ранее Зеленский провел специальное заседание Штаба Верховного главнокомандующего после нескольких дней общения с командирами корпусов, выполняющими важнейшие боевые задачи. В ходе встречи обсудили обеспечение Сил обороны, производство вооружения, взаимодействие с производителями и подготовку государства к возможным сценариям развития событий осенью.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский и бывший министр обороны Михаил Федоров провели переговоры. По итогам диалога глава государства заявил о выработке решений в отношении армии и добавил, что прислушался к позиции украинцев.

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