Оккупанты ударили по маршрутке в Херсоне: двое погибли, семь ранены. Фото и видео

Утром 1 июля российские оккупанты вновь атаковали Херсон . Враг нанес удар по маршрутке с пассажирами в Центральном районе города.

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Погибли двое пассажиров, ранения получили семь человек. Подробности сообщили начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и руководитель Херсонской МВА Ярослав Шанько.

Что известно

Удар по маршрутному такси в Центральном районе, в котором люди ехали на работу и по другим делам, оккупанты нанесли в 06:55 утра. Удар наносился с помощью дрона, поэтому операторы вражеской армии точно знали, что атакуют исключительно гражданский транспорт с исключительно гражданскими людьми.

Вследствие удара на месте погибли два человека. В настоящее время устанавливаются личности погибших.

Главные истории дня

Еще семеро горожан получили ранения: 57-летняя, 55-летняя, две 53-летние, 52-летняя женщины и мужчины 36 и 52 лет. Среди пострадавших – старшая медицинская сестра неврологического отделения детской областной больницы.

У всех диагностированы минно-взрывные травмы. В настоящее время пострадавшие проходят дополнительное обследование и получают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 июня оккупанты атаковали дронами две маршрутки в Запорожье.

Тогда трое человек погибли, многие пострадали, среди пострадавших – дети.

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