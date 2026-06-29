Оккупанты атаковали маршрутку в Запорожье с помощью дрона: трое человек погибли, среди пострадавших — ребенок. Фото

В понедельник, 29 июня, российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по маршрутному такси в одном из районов Запорожья. Известно, что в результате атаки погибли три человека.

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На месте работают спасатели. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По состоянию на 13:43 Иван Федоров сообщил, что три человека погибли. В машине скорой помощи скончалась тяжело раненая женщина. Еще семь человек получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку, назвав инцидент "российским террором". Об этом глава государства заявил в Telegram-канале.

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"Сегодня был нанесен российский удар по Запорожью, по обычной маршрутке. Трое человек погибли в результате этого удара с помощью дрона. Мои соболезнования. Шесть человек ранены, в том числе один ребенок. Очень важно противостоять этому российскому террору. Необходимо обеспечить людям более надежную защиту от таких ужасных ударов", – сообщил президент.

Итак, сначала было известно о трёх раненых – двух мужчинах и одной женщине, которым медики оказывали необходимую помощь.

Позже сообщили, что в результате удара двое человек погибли, а число пострадавших возросло до шести, среди них есть ребенок.

В настоящее время на месте работают спасатели, медики и правоохранители, которые ликвидируют последствия атаки и документируют очередное военное преступление России.

Информация о состоянии раненых и масштабах разрушений уточняется.

Также вчера военные российской оккупационной армии нанесли авиаудары по Запорожью. В результате вражеской атаки, по имеющимся данным, есть две жертвы, еще 17 человек получили ранения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 29 июня Россия устроила новую воздушную атаку на Украину. Захватчики запустили 108 дронов различных типов.

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