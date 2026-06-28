Россия нанесла авиаудары по Запорожью: есть погибший и много пострадавших. Фото

Военные российской оккупационной армии нанесли авиаудары по Запорожью. В результате вражеской атаки, по имеющимся данным, погиб один человек, ещё 15 человек получили ранения.

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Среди пострадавших – двое несовершеннолетних. Об этом 28 июня сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Коварный удар врага

"Враг нанес авиационные удары по Запорожью. Погиб один человек, еще 14 получили ранения", – говорится в сообщении.

Сотрудникам ГСЧС удалось извлечь из-под завалов женщину и ребенка.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 14 человек, в том числе двое детей, восемь женщин и четверо мужчин. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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По информации МВД, аварийно-спасательная операция продолжается, поскольку под завалами, вероятно, еще может находиться один человек. Информация о количестве пострадавших и их состоянии уточняется.

Позже в Национальной полиции добавили, что число пострадавших увеличилось до 15 человек.

"В Запорожье по состоянию на 14:45 число людей, получивших ранения в результате российской атаки, возросло до 15. Кроме того, под завалами частного дома в ходе аварийно-поисковых работ обнаружены фрагменты человеческого тела", – говорится в сообщении.

В настоящее время судьба двух человек остается неизвестной. Их поиски продолжаются.

Напомним, в ночь на 27 июня российские войска нанесли удары по Запорожью. В областном центре повреждены жилые дома и нежилые постройки, уничтожены легковые автомобили. Пострадали по меньшей мере 10 человек, среди них – двое детей.

Накануне в результате очередного удара войск РФ по Запорожью пострадали 15 человек, травмы получил 9-летний мальчик. Оккупанты атаковали областной центр баллистическими ракетами средь бела дня.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 28 июня, российские войска устроили очередную ракетную атаку на Киев. Враг нанес удар по столице баллистическими ракетами, раздалась серия взрывов. Известно как минимум о двух пострадавших.

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