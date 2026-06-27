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Оккупанты атаковали Запорожье: пострадали шесть человек, среди них – ребенок. Видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
504
Последствия ночной атаки на Запорожье
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В ночь на 27 июня российские войска вновь нанесли удары по Запорожью. В областном центре повреждены жилые дома и нежилые здания, уничтожены легковые автомобили.

По меньшей мере шесть человек получили ранения, среди них – ребёнок. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Россияне атаковали Запорожье

Областной центр российские войска атаковали в конце суток 26 июня: в 23:10 горожан предупредили об угрозе применения врагом КАБов, а уже в 23:17 Федоров написал о взрывах в Запорожье.

По словам чиновника, три управляемые бомбы, запущенные армией РФ, повредили в городе многоэтажку, а также другие жилые и нежилые здания. Также были уничтожены автомобили.

Россия нанесла удар по Запорожью авиабомбами
Россия нанесла удар по Запорожью авиабомбами
Россия нанесла удар по Запорожью авиабомбами
Россия нанесла удар по Запорожью авиабомбами
Россия нанесла удар по Запорожью авиабомбами

Но главное – пострадали люди.

"К врачам обратились шесть пострадавших. В том числе 13-летняя девочка. Всем оказана необходимая медицинская помощь", – отметил Федоров в 06:06.

До этого, после 21:00 накануне, вражеские дроны атаковали промышленное предприятие в Запорожье. Под ударом оказалась АЗС, там вспыхнул пожар. Также был поврежден жилой дом. Тогда, как писал Федоров , обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в результате очередного удара войск РФ по Запорожью пострадали 15 человек,травмы (к счастью, не тяжёлые) получил 9-летний мальчик.

Оккупанты атаковали областной центр среди бела дня баллистическими ракетами.

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