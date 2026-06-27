Оккупанты атаковали Запорожье: пострадали шесть человек, среди них – ребенок. Видео

В ночь на 27 июня российские войска вновь нанесли удары по Запорожью. В областном центре повреждены жилые дома и нежилые здания, уничтожены легковые автомобили.

Видео дня

По меньшей мере шесть человек получили ранения, среди них – ребёнок. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Россияне атаковали Запорожье

Областной центр российские войска атаковали в конце суток 26 июня: в 23:10 горожан предупредили об угрозе применения врагом КАБов, а уже в 23:17 Федоров написал о взрывах в Запорожье.

По словам чиновника, три управляемые бомбы, запущенные армией РФ, повредили в городе многоэтажку, а также другие жилые и нежилые здания. Также были уничтожены автомобили.

Главные истории дня

Но главное – пострадали люди.

"К врачам обратились шесть пострадавших. В том числе 13-летняя девочка. Всем оказана необходимая медицинская помощь", – отметил Федоров в 06:06.

До этого, после 21:00 накануне, вражеские дроны атаковали промышленное предприятие в Запорожье. Под ударом оказалась АЗС, там вспыхнул пожар. Также был поврежден жилой дом. Тогда, как писал Федоров , обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в результате очередного удара войск РФ по Запорожью пострадали 15 человек,травмы (к счастью, не тяжёлые) получил 9-летний мальчик.

Оккупанты атаковали областной центр среди бела дня баллистическими ракетами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!