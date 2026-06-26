Оккупанты нанесли удары по Запорожью: пострадали семь человек. Фото и видео

Днём 26 июня российские войска нанесли удары по Запорожью. Областной центр они атаковали двумя баллистическими ракетами, после взрывов в городе был виден дым.

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Об ударах врага сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. По его данным, в результате вражеского террора пострадали как минимум семь горожан.

Россия нанесла удар по Запорожью

О взрывах в регионе чиновник сообщал дважды, в 11:27 и в 11:38.

"Дым, который видят запорожцы, – последствия вражеской атаки", – писал Федоров в разгар воздушной тревоги.

Telegram-канал "Николаевский Ванек"" в 11:20 сообщил о ракетном обстреле Запорожья: по областному центру враг выпустил две ракеты.

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По состоянию на 11:41 было известно как минимум об одном пострадавшем в результате вражеских ударов, а уже к 11:57 число пострадавших возросло до шести человек.

"Медики оказывают помощь", – писал Федоров.

Уже в 12:46 он сообщил о семи пострадавших.

"Произошел пожар. Разрушены складские помещения, офисное здание. Повреждены окна, фасады, крыши соседних домов. Загорелись автомобили", — перечислил последствия атаки Федоров.

Местные паблики тем временем начали сообщать, что под баллистическим ударом войск РФ оказался жилой квартал в центре Запорожья.

Пока на место атаки мчались экстренные службы, для области объявили угрозу ударов КАБами. А в 12:25 Федоров предупредил об опасности прилетов скоростных ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 июня российские захватчики также нанесли удар по Запорожью. Тогда в результате вражеской атаки пострадала женщина.

В целом же этой ночью силы ПВО сбили 3 из 7 баллистических ракет "Искандер" и 174 из 189 БПЛА, которыми Россия атаковала Украину.

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