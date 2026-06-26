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Оккупанты нанесли удары по Запорожью: пострадали семь человек. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
1,8 т.
Россия нанесла удары по Запорожью
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Днём 26 июня российские войска нанесли удары по Запорожью. Областной центр они атаковали двумя баллистическими ракетами, после взрывов в городе был виден дым.

Об ударах врага сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. По его данным, в результате вражеского террора пострадали как минимум семь горожан.

Россия нанесла удар по Запорожью

О взрывах в регионе чиновник сообщал дважды, в 11:27 и в 11:38.

"Дым, который видят запорожцы, – последствия вражеской атаки", – писал Федоров в разгар воздушной тревоги.

Скриншот сообщений

Telegram-канал "Николаевский Ванек"" в 11:20 сообщил о ракетном обстреле Запорожья: по областному центру враг выпустил две ракеты.

Скриншот сообщений

По состоянию на 11:41 было известно как минимум об одном пострадавшем в результате вражеских ударов, а уже к 11:57 число пострадавших возросло до шести человек.

"Медики оказывают помощь", – писал Федоров.

Уже в 12:46 он сообщил о семи пострадавших.

"Произошел пожар. Разрушены складские помещения, офисное здание. Повреждены окна, фасады, крыши соседних домов. Загорелись автомобили", — перечислил последствия атаки Федоров.

После российского удара горит автомобиль
Россия нанесла удар по Запорожью
Россия нанесла удар по Запорожью
Россия нанесла удар по Запорожью
Пострадали жители Запорожья
Пострадали жители Запорожья
Пострадали жители Запорожья

Местные паблики тем временем начали сообщать, что под баллистическим ударом войск РФ оказался жилой квартал в центре Запорожья.

Пока на место атаки мчались экстренные службы, для области объявили угрозу ударов КАБами. А в 12:25 Федоров предупредил об опасности прилетов скоростных ракет.

Скриншот сообщения
Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 июня российские захватчики также нанесли удар по Запорожью. Тогда в результате вражеской атаки пострадала женщина.

В целом же этой ночью силы ПВО сбили 3 из 7 баллистических ракет "Искандер" и 174 из 189 БПЛА, которыми Россия атаковала Украину.

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