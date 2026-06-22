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Россия атаковала Украину ракетой и десятками дронов: под ударом – дома и судно в Черном море, погибли и пострадали люди. Фото, видео и все подробности

Лилия Рагуцкая
War
6 минут
615
Украинская ПВО
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В ночь на 22 июня Россия совершила новую воздушную атаку на Украину: противник задействовал 89 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 79 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооружённых сил Украины.

Ход и последствия российской атаки в ночь на 22 июня

По данным Воздушных сил, в ночь на 22 июня (с 18:00 21 июня) противник нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма, а также 88 БПЛА – ударными "Шахедами" (в частности, реактивными), "Герберами", "Италмасами", дронами-имитаторами типа "Пародия" – с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (ВОТ АР Крым), ВОТ Донецк.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 79 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Результаты боевой работы сил ПВО в ночь на 22 июня

В ВС добавили, что зафиксировали попадания баллистической ракеты и 5 ударных БПЛА в 6 точках, а также падение сбитых (обломков) в 9 точках.

Запорожская область

Утром 22 июня глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил об очередной атаке врага с использованием дронов на областной центр.

"Попал по нежилому зданию. Возник пожар. Пострадавших нет. Нанес удар и по жилому дому. Возник пожар. Последствия уточняются", – написал чиновник в 06:21.

Вскоре Федоров сообщил, что в результате удара по частному дому ранения получили трое человек, среди них – 11-летний мальчик. Еще одна женщина на момент сообщения оставалась в охваченном огнем здании, позже стало известно, что она погибла.

Одесская область

Накануне враг нанес ракетный удар по Одесской области . Была атакована гражданская инфраструктура региона.

"Целью стало одно из агропромышленных предприятий, где вспыхнул масштабный пожар: огонь охватил складское здание, автомобили и емкости с горючими материалами. Пожар ликвидирован, несмотря на угрозу, связанную с повторными воздушными тревогами", – сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, в результате атаки один человек погиб. Еще трое получили ранения.

Тем временем в Военно-морских силах ВСУ сообщили об очередном ударе противника по гражданскому грузовому судну в Чёрном море. Экипаж спасли украинские моряки

"В результате удара вражеского БПЛА на сухогрузе Турции VICTRESS (под флагом Панамы) возник масштабный пожар. На борту находились девять членов экипажа – граждане Египта, Турции и Индии. Учитывая сложную обстановку и угрозу дальнейшего распространения пожара, экипажами катеров ВМС ВС Украины была успешно проведена спасательная операция по эвакуации экипажа сухогруза, к сожалению, среди них есть потери", — отмечается в сообщении.

О каких именно потерях идет речь, в ВМС не уточнили. Но это сделал вице-премьер — министр по развитию громад и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, враг ночью атаковал дронами гражданские торговые суда, которые направлялись в украинские порты.

На судне под флагом Панамы, где возник пожар, погиб член экипажа – 58-летний повар, гражданин Египта.

"Восемь моряков, среди которых граждане Турции и Индии, были вынуждены эвакуироваться на спасательный плот. Судно получило значительные повреждения и утратило мореходность", — заявил Кулеба.

Он добавил, что россияне атаковали также суда под флагами Палау и Белиза. Там обошлось без пострадавших, суда с повреждениями продолжили движение.

Кулеба назвал действия россиян очередным военным преступлением РФ. Ведь атаки на торговый флот и гуманитарные морские маршруты – это прямая угроза глобальной продовольственной и экономической безопасности, поэтому они требуют решительной реакции международного сообщества.

Россия нанесла удар по турецкому сухогрузу
На борту находились девять членов экипажа
Моряков спасли военнослужащие ВМС

"Этот случай в очередной раз демонстрирует, что Российская Федерация продолжает нарушать нормы международного морского права и создавать угрозы гражданскому судоходству. Военно-морские силы Вооруженных сил Украины и впредь будут оказывать помощь всем, кто в ней нуждается", – подчеркнули в ВМС.

Сумская область

В Сумской области, как сообщили в ГСЧС, в результате вражеских ударов возникли масштабные пожары. Повреждены жилые дома. Ребенок получил ранения.

Россияне нанесли удар по Сумской области
Россияне нанесли удар по Сумской области
Россияне нанесли удар по Сумской области
Россияне нанесли удар по Сумской области

Глуховская громада: удары БПЛА вызвали масштабный пожар в трех жилых домах. Пожарные потушили пламя. К сожалению, в результате атаки пострадал ребенок.

Краснопольская громада: спасатели ликвидировали последствия попадания в частный дом.

Сумы: вражеский беспилотник попал в крышу многоэтажного дома. Сотрудники ГСЧС обследовали здание и оказали первую помощь жильцам.

Черкасская область

Над Черкасской областью в течение ночи силы ПВО сбили шесть вражеских дронов. Благодаря профессионализму украинских воинов инцидент обошёлся без пострадавших и последствий для инфраструктуры.

Днепропетровская область

В регионе за последние сутки в результате вражеских ударов ранения получили два человека. Россияне почти 20 раз атаковали четыре района области с помощью дронов и артиллерии.

В Никопольском районе агрессор наносил удары по Никополю, Червоногригоровской и Покровской громадам. Горел частный дом. Повреждены многоэтажные дома и автомобили. 58-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Синельниковском районе пострадали Покровская, Николаевская и Богиновская громады. Загорелся магазин.

В Криворожском районе россияне нанесли удары по самому Кривому Рогу, Зеленодольской и Грушевской громадам. Повреждены инфраструктура, хозяйственное сооружение и автомобиль.

В Павлограде горел жилой дом. Еще два частных дома повреждены. Пострадала 60-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

Последствия атаки в Днепропетровской области
Последствия атаки в Днепропетровской области
Последствия атаки в Днепропетровской области

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал главную задачу Украины после саммитов G7 и Евросовета. На фоне массированных российских атак он подчеркнул необходимость быстрого усиления противовоздушной обороны. Речь идет прежде всего об оперативной поставке ракет для систем ПВО.

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