Россия атаковала Украину ракетой и десятками дронов: под ударом – дома и судно в Черном море, погибли и пострадали люди. Фото, видео и все подробности

В ночь на 22 июня Россия совершила новую воздушную атаку на Украину: противник задействовал 89 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 79 целей.

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Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооружённых сил Украины.

Ход и последствия российской атаки в ночь на 22 июня

По данным Воздушных сил, в ночь на 22 июня (с 18:00 21 июня) противник нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма, а также 88 БПЛА – ударными "Шахедами" (в частности, реактивными), "Герберами", "Италмасами", дронами-имитаторами типа "Пародия" – с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (ВОТ АР Крым), ВОТ Донецк.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 79 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

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В ВС добавили, что зафиксировали попадания баллистической ракеты и 5 ударных БПЛА в 6 точках, а также падение сбитых (обломков) в 9 точках.

Запорожская область

Утром 22 июня глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил об очередной атаке врага с использованием дронов на областной центр.

"Попал по нежилому зданию. Возник пожар. Пострадавших нет. Нанес удар и по жилому дому. Возник пожар. Последствия уточняются", – написал чиновник в 06:21.

Вскоре Федоров сообщил, что в результате удара по частному дому ранения получили трое человек, среди них – 11-летний мальчик. Еще одна женщина на момент сообщения оставалась в охваченном огнем здании, позже стало известно, что она погибла.

Одесская область

Накануне враг нанес ракетный удар по Одесской области . Была атакована гражданская инфраструктура региона.

"Целью стало одно из агропромышленных предприятий, где вспыхнул масштабный пожар: огонь охватил складское здание, автомобили и емкости с горючими материалами. Пожар ликвидирован, несмотря на угрозу, связанную с повторными воздушными тревогами", – сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, в результате атаки один человек погиб. Еще трое получили ранения.

Тем временем в Военно-морских силах ВСУ сообщили об очередном ударе противника по гражданскому грузовому судну в Чёрном море. Экипаж спасли украинские моряки

"В результате удара вражеского БПЛА на сухогрузе Турции VICTRESS (под флагом Панамы) возник масштабный пожар. На борту находились девять членов экипажа – граждане Египта, Турции и Индии. Учитывая сложную обстановку и угрозу дальнейшего распространения пожара, экипажами катеров ВМС ВС Украины была успешно проведена спасательная операция по эвакуации экипажа сухогруза, к сожалению, среди них есть потери", — отмечается в сообщении.

О каких именно потерях идет речь, в ВМС не уточнили. Но это сделал вице-премьер — министр по развитию громад и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, враг ночью атаковал дронами гражданские торговые суда, которые направлялись в украинские порты.

На судне под флагом Панамы, где возник пожар, погиб член экипажа – 58-летний повар, гражданин Египта.

"Восемь моряков, среди которых граждане Турции и Индии, были вынуждены эвакуироваться на спасательный плот. Судно получило значительные повреждения и утратило мореходность", — заявил Кулеба.

Он добавил, что россияне атаковали также суда под флагами Палау и Белиза. Там обошлось без пострадавших, суда с повреждениями продолжили движение.

Кулеба назвал действия россиян очередным военным преступлением РФ. Ведь атаки на торговый флот и гуманитарные морские маршруты – это прямая угроза глобальной продовольственной и экономической безопасности, поэтому они требуют решительной реакции международного сообщества.

"Этот случай в очередной раз демонстрирует, что Российская Федерация продолжает нарушать нормы международного морского права и создавать угрозы гражданскому судоходству. Военно-морские силы Вооруженных сил Украины и впредь будут оказывать помощь всем, кто в ней нуждается", – подчеркнули в ВМС.

Сумская область

В Сумской области, как сообщили в ГСЧС, в результате вражеских ударов возникли масштабные пожары. Повреждены жилые дома. Ребенок получил ранения.

Глуховская громада: удары БПЛА вызвали масштабный пожар в трех жилых домах. Пожарные потушили пламя. К сожалению, в результате атаки пострадал ребенок.

Краснопольская громада: спасатели ликвидировали последствия попадания в частный дом.

Сумы: вражеский беспилотник попал в крышу многоэтажного дома. Сотрудники ГСЧС обследовали здание и оказали первую помощь жильцам.

Черкасская область

Над Черкасской областью в течение ночи силы ПВО сбили шесть вражеских дронов. Благодаря профессионализму украинских воинов инцидент обошёлся без пострадавших и последствий для инфраструктуры.

Днепропетровская область

В регионе за последние сутки в результате вражеских ударов ранения получили два человека. Россияне почти 20 раз атаковали четыре района области с помощью дронов и артиллерии.

В Никопольском районе агрессор наносил удары по Никополю, Червоногригоровской и Покровской громадам. Горел частный дом. Повреждены многоэтажные дома и автомобили. 58-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Синельниковском районе пострадали Покровская, Николаевская и Богиновская громады. Загорелся магазин.

В Криворожском районе россияне нанесли удары по самому Кривому Рогу, Зеленодольской и Грушевской громадам. Повреждены инфраструктура, хозяйственное сооружение и автомобиль.

В Павлограде горел жилой дом. Еще два частных дома повреждены. Пострадала 60-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал главную задачу Украины после саммитов G7 и Евросовета. На фоне массированных российских атак он подчеркнул необходимость быстрого усиления противовоздушной обороны. Речь идет прежде всего об оперативной поставке ракет для систем ПВО.

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