Зеленский назвал главную задачу Украины после саммитов G7 и Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский определил ключевую задачу для страны после международных саммитов "Группы семи" и Европейского совета. На фоне массированных российских атак он подчеркнул необходимость скорейшего укрепления противовоздушной обороны.

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Речь идет прежде всего об оперативной поставке ракет для систем ПВО. Об этом глава государства написал в своём Telegram-канале.

Президент сообщил о гибели и ранениях мирных жителей в результате российских ударов. Только за один день в Запорожье во время атак управляемыми авиабомбами погибли пять человек, ещё 26 получили ранения.

В Полтаве в результате обстрела погибли два человека, еще 12 получили ранения, среди них шестеро детей.

"Мои соболезнования родным и близким", – отметил глава государства.

Также под ударами оказались Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Сумская, Донецкая, Кировоградская и Ровенская области. Особенно интенсивным атакам подвергаются прифронтовые и приграничные общины.

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По словам Зеленского, только за одну неделю российские войска применили против Украины около 2200 ударных дронов, более 1800 управляемых авиационных бомб и 87 ракет различных типов.

Такие масштабы атак, по его оценке, свидетельствуют о постоянном высоком уровне угрозы для украинских городов и общин.

Президент подчеркнул, что на фоне этих ударов важное значение приобрели результаты международных встреч. Саммиты G7, Европейского совета и заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) принесли новые решения по усилению поддержки.

"Действительно важно, что на фоне этих атак саммиты были результативными и внесли новый вклад в укрепление нашей защиты", – подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил международных партнеров за единство в поддержке Украины.

В то же время он подчеркнул, что сейчас ключевым моментом являются не только принятые решения, но и их быстрая реализация. Прежде всего речь идет о поставках ракет для систем противовоздушной обороны.

"Теперь не менее важно быстро все реализовать, прежде всего поставки ракет ПВО, чтобы новые вклады обеспечили реальную защиту жизней от постоянных российских ударов. Спасибо всем, кто помогает", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне россияне более 40 раз атаковали Днепропетровскую область. В результате атак загорелись поле с пшеницей и административное здание. Известно о девяти пострадавших.

Российские захватчики наносили удары также по Киевской области. В Бориспольском районе в результате вражеской атаки произошел пожар в складских помещениях. Мужчина 40 лет с отравлением продуктами горения госпитализирован в местную больницу. А в Вышгородском районе под удар попал легковой автомобиль, ранения получили трое гражданских лиц.

Кроме того, армия РФ коварно нанесла удар по Запорожью и ГЭС. Погибли пять человек, есть также пострадавшие.

А в результате удара оккупантов ракетой "Молния" по селу в Николаевской области была повреждена пекарня, ранены двое мужчин.

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