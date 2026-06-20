Армия РФ коварно ударила по Запорожью и ГЭС: четверо погибших, есть пострадавшие

Вечером 20 июня Российская Федерация обстреляла Запорожье. В результате атаки по меньшей мере четыре человека погибли, еще шесть – ранены.

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О взрывах, которые было слышно в городе и на окраинах, сообщил глава Запорожской ОВА (ОГА) Иван Федоров. На своем Telegram-канале он подтвердил, что из-за ударов произошли возгорания – в небо поднялся дым.

Подробности обстрела

В 18:10 Федоров информировал, что под завалами мог оставаться один человек. Количество потерпевших увеличивалось, и к экстренным службам продолжали поступать вызовы.

По состоянию на 18:15 было предварительно известно, что захватчики запустили по облцентру девять КАБов.

Местные медиа заявляли, что агрессор целился по Днепровской ГЭС и мостам в Запорожье, движение по плотине было перекрыто.

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Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 20 июня российские оккупационные войска нанесли удары корректируемыми авиационными бомбами по Харькову. Попадания были в Холодногорском районе города. Там под завалами оказались люди: известно о погибшем и пострадавших.

– Днем в субботу противник дроном камикадзе "Молния" атаковал село Парутино Куцурубской общины Николаевской области. В результате атаки ранены двое мужчин, один из них госпитализирован.

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