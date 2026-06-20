Ночью в субботу, 20 июня, российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову корректируемыми авиационными бомбами (КАБами). В городе раздались взрывы, есть попадания в Холодногорском районе города, люди оказались под завалами.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что зафиксировано попадание в двухэтажный многоквартирный дом. Под завалами могут находиться четыре человека.

"Под завалами может быть ребенок. На данный момент деблокирован один человек, он находится в тяжелом состоянии", – добавил мэр.

По состоянию на 04:27 известно о пяти пострадавших. Среди них есть маленький мальчик, сообщили в ОВА.

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Как сообщал OBOZ.UA, 19 июня российские войска нанесли удары КАБами по Харькову. Под вражеским огнем оказался Холодногорский район, повреждены десятки жилых домов. Пострадали как минимум девять человек, среди них есть дети; на месте одного из ударов спасатели обнаружили фрагменты тела человека.

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