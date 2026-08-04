Поражено более 100 стратегических объектов: в СБУ подвели итоги 40-дневной операции в тылу врага

Служба безопасности Украины подвела итоги 40-дневной кампании по оказанию давления на Россию, утвержденной президентом Владимиром Зеленским. За это время украинские спецслужбы нанесли удары по более чем 100 стратегическим объектам в тылу врага и на временно оккупированных территориях, а подразделения СБУ на фронте поразили более 21 тысячи целей и ликвидировали почти 5 тысяч российских военных.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины. В ведомстве назвали результаты как дальнобойных операций, так и боевых задач непосредственно на фронте.

Президент одобрил новые операции СБУ

По информации спецслужбы, в течение последних 40 дней под ударами оказались предприятия российского военно-промышленного комплекса, авиабазы, системы противовоздушной обороны, командные пункты, военные корабли и танкеры "теневого флота", нефтеперерабатывающие заводы, а также объекты транспортной и военной логистики.

В СБУ также сообщили, что президент Владимир Зеленский одобрил проведение новых операций главой спецслужбы генерал-майором Александром Покладом.

Под ударами оказались аэродромы, самолеты и системы ПВО

Одним из главных направлений кампании стало последовательное поражение российской авиационной инфраструктуры.

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По данным СБУ, удары были нанесены по военным аэродромам "Саки", "Гвардейское", "Бельбек", "Багерово", "Энгельс" и "Ханская", а также по Евпаторийскому авиационному заводу.

В результате операций был уничтожен стратегический бомбардировщик Ту-95МС, подтверждено поражение двух истребителей Су-35 и двух учебно-боевых самолетов Л-39. Кроме того, ударам подверглись ангары с самолётами Су-24, Су-30 и Су-30СМ, хранилища беспилотников Shahed и топливная инфраструктура аэродромов.

Параллельно спецслужба систематически ослабляла российскую систему противовоздушной обороны. Под ударами оказались радиолокационные станции "Небо-У", "Подлёт-К1" и "Каста-2Е2", многофункциональная РЛС комплекса С-400, зенитные комплексы "Тор-М2" и "Панцирь-С2", а также комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

Под ударами оказались НПЗ и "теневой флот"

Отдельным направлением операции стало системное поражение топливно-энергетической инфраструктуры России.

За 40 дней СБУ нанесла удары по 14 нефтеперерабатывающим заводам, десяткам нефтебаз, резервуарным паркам, нефтеперекачивающим станциям, нефтяным терминалам и нефтедобывающей платформе.

Среди ключевых целей спецслужба называет Петербургский, Ярославский, Нижегородский, Пермский и Волгоградский нефтеперерабатывающие заводы, три НПЗ в Уфе, комплекс "Первый завод", нефтеперекачивающие станции "Черкассы" и "Субханкулово", а также нефтедобывающую платформу месторождения имени Филановского в Каспийском море.

Также были нанесены удары по судам российского "теневого флота", которые используются для обхода международных санкций. В частности, были поражены танкеры Blue, Louise 1, Banda, Avero и два грузовых судна, находившиеся под санкциями.

Более 21 тысячи целей поражено на фронте

Параллельно с дальнобойными операциями подразделения СБУ продолжали выполнять боевые задачи непосредственно на фронте.

По данным спецслужбы, за этот период было поражено 24 танка, 63 боевые бронированные машины, 124 артиллерийские системы, 22 реактивные системы залпового огня, 40 средств противовоздушной обороны и 14 самолетов и вертолетов.

Особое внимание уделялось борьбе с беспилотными системами противника. Всего было уничтожено более 11 тысяч беспилотников и наземных роботизированных комплексов, среди которых 176 дронов Shahed ("Герань"), а также 712 расчетов операторов БПЛА вместе с их позициями, пусковыми установками и оборудованием.

Кроме того, подразделения СБУ уничтожали склады боеприпасов и топлива, командные пункты, узлы связи, средства радиоэлектронной борьбы, логистические объекты и другую критически важную военную инфраструктуру российских оккупантов.

В спецслужбе отметили, что кампания была направлена на системное ослабление военного и экономического потенциала России, а работа в этом направлении будет продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, 25 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что утвердил предложенную СБУ 40-дневную операцию воздействия на Россию. По его словам, её целью является побуждение страны-агрессора к прекращению войны.

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