"Жест доброй воли": Братчук рассказал о планах Сил обороны в оккупированном Крыму. Видео

Силы обороны Украины работают над реализацией задач, направленных на изоляцию временно оккупированного Крыма. Одна из ключевых целей – заставить оккупантов пойти на "жест доброй воли".

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Об этом рассказал Сергей Братчук, пресс-секретарь украинской добровольческой армии. Он также упомянул вопрос о Крымском мосте, который продолжает интересовать многих украинцев.

Братчук заявил, что главная задача операции фактически заложена уже в ее названии. По его словам, среди определенных целей есть изоляция временно оккупированного Крыма. Он пояснил, что речь идет о создании таких условий, при которых противник будет вынужден снова пойти на так называемый "жест доброй воли".

"Собственно, в самом названии операции "Логистический локдаун", как говорится, заложена главная задача. Среди этих задач, в том числе, изоляция Крыма. То есть создание таких условий, при которых враг должен продемонстрировать жест доброй воли. И тогда я понимаю, почему судьба Крымского моста, которая сегодня очень волнует многих украинцев, остается такой, какая есть", – рассказал Братчук.

Главные истории дня

Напомним, ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, также известный как "Мадяр" , заявил, что СБС планируют в ближайшее время существенно затруднить сообщение между оккупированным Крымом и другими захваченными Россией территориями. Одной из главных целей стала трасса Р-280 "Новороссия", которую российская армия использует для поставок техники, топлива и личного состава.

Бровди сообщил, что за последний месяц интенсивность движения по магистрали сократилась на 71%. Он подчеркнул, что этот маршрут является ключевым для обеспечения российских войск, а Украина стремится взять его под полный контроль.

"Мы изолируем Крым в ближайшее время", – заявил командующий.

По данным Reuters, усиление атак на логистику уже привело к перебоям с поставками на оккупированном полуострове. Под ударами оказываются не только транспортные маршруты, но и склады и нефтебазы.

По словам Бровди, стратегическая цель Украины заключается в создании условий, которые затруднят пребывание российских военных и работу военной логистики на оккупированных территориях.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты в Крыму заявили о "срыве" поставок бензина. В частности, речь идет о Севастополе. Оккупационные власти заявили, что местным жителям нет смысла стоять в очередях на автозаправочных станциях, поскольку получить топливо пока невозможно.

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