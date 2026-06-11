"Стоять в очередях нет смысла": оккупанты в Крыму заявили о "срыве" поставок бензина и дали совет местным жителям

Поставки бензина во временно оккупированный Севастополь сорвались. Местным жителям нет смысла стоять в очередях на автозаправочных станциях, поскольку получить горючее пока невозможно.

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Об этом вечером 10 июня заявил назначенный Россией "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, жители города не получат новые QR-коды, потому что бензовозы не смогли прибыть в город в ночь на 10 июня.

"Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС "ТЭС" завтра нет смысла", – написал Развожаев.

Чиновник добавил, что все ранее выданные QR-коды деактивируют. Развожаев сообщил, что после 22:00 11 июня планируется новая генерация QR-кодов. По его словам, те, кто не успел воспользоваться предыдущим кодом, смогут получить новый.

В то же время 11 июня заправкой на АЗС "ТЭС" смогут воспользоваться только коммунальные службы, работники скорой помощи, силовых структур и общественного транспорта. О возможной свободной продаже топлива на автозаправках "АТАН" оккупационные власти пообещали сообщить отдельно.

Дефицит бензина охватил десятки регионов

По подсчетам одного из российских изданий, по состоянию на 10 июня по меньшей мере 25 российских регионов имеют дефицит бензина и перебои в его поставках. Если учитывать Крым, Севастополь, а также оккупированные Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, количество таких территорий возрастает до 31.

На фоне нехватки топлива в Краснодарском крае уже начали закрываться автозаправочные станции. В аннексированном Крыму также существенно выросли цены на бензин. По состоянию на 10 июня литр АИ-92 стоил около 82 рублей, тогда как в Москве его цена составляла примерно 69 рублей. Стоимость АИ-95 на полуострове достигла почти 90 рублей за литр против 75 рублей в российской столице.

Кроме того, перекупщики продают топливо по 130–150 рублей за литр. Это примерно на 50% дороже официальных крымских цен.

Основной причиной топливного кризиса россияне называют удары Вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России. По данным Bloomberg, с января по май 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подверглись 38 атакам, из которых 16 произошли только в мае. Это самый высокий показатель за все время полномасштабной войны.

Согласно данным OilX, с начала года загруженность российских НПЗ сократилась на 14% и остается примерно на 20% ниже довоенного уровня. На этом фоне 8 июня Министерство энергетики России объявило о создании отраслевого штаба. Он должен обеспечить стабильную работу топливно-энергетического комплекса.

Как сообщал OBOZ.UA, топливный кризис в оккупированном Крыму, возникший после атак украинских защитников по так называемому "российскому крымскому коридору", влияет на все остальные сферы. Так, вместе с топливным на полуострове начался продовольственный кризис – в розничной торговле исчезают некоторые виды продовольственных товаров, на другие устанавливаются ограничения.

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