Российская армия нанесла удар по Кривому Рогу: горит торговый центр

Утром 26 июля российские войска нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. В результате атаки в одном из городских торговых центров вспыхнул пожар.

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Об атаке сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. Информация о пострадавших в результате вражеского удара в настоящее время уточняется.

Что известно

О том, что Россия атаковала Кривой Рог, Ганжа написал в 07:18 утра в воскресенье.

"Враг нанес удар по Кривому Рогу. В торговом центре вспыхнул пожар. Информация о пострадавших уточняется", — отмечалось в сообщении.

Чиновник также опубликовал фото с клубами черного дыма, которые после взрывов увидели жители Кривого Рога. Он, как пишут местные издания, виден за десятки километров.

Главные истории дня

На месте работают экстренные службы.

До этого в Днепропетровской области также объявляли тревогу из-за угрозы применения врагом КАБов.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Вследствие ударов противника в нескольких районах вспыхнули пожары.

Также накануне враг нанёс удары по Запорожью: известно об одной жертве и 11 раненых.

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