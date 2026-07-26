В Запорожье армия России попала в объект гражданской инфраструктуры: есть жертва. Фото и видео

Российские оккупанты 26 июля продолжили терроризировать город Запорожье систематическими обстрелами. С самого утра путинские войска атаковали один из объектов гражданской инфраструктуры.

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Вследствие вражеской атаки погиб человек. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Подробности о российском терроре

В областной администрации сообщили о взрывах около 11:30. По предварительным данным, для террора Запорожье российские войска применили управляемые авиабомбы.

После атаки было зафиксировано попадание по одному из объектов гражданской инфраструктуры. К сожалению, есть информация о погибшем в результате вражеской атаки на Запорожье. Также сообщается, что один ранены шестеро людей в результате вражеской атаки на Запорожье.

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"Один человек погиб, еще шесть – ранены в результате вражеской атаки на Запорожье. Рссийские управляемые авиабомбы ударили по областному центру: повреждены жилые и нежилые здания и учебное заведение. К сожалению, погиб мужчина. Раненым медики оказывают все необходимую помощь", – сообщили в областной администрации.

Враг усиливает террор Запорожья

Во второй половине июля 2026 года интенсивность атак на Запорожье значительно возросла. По данным ОВА, суточное количество ударов по территории области регулярно превышает 1000 обстрелов, включая прифронтовые территории и областной центр.

Удары по самому городу Запорожье стали практически ежедневными. Обстрелы происходят не только ночью, но и массово среди белого дня, включая удары 25 и 26 июля.

Путинские террористы используют управляемые авиабомбы, что остается основным и самым разрушительным средством поражения по городу и пригородным зонам. Также захватчики регулярно применяют ударные БПЛА и малые FPV-дроны. Периодически россияне используют для террора областного центра РСЗО.

Если ранее КАБы чаще применялись по передовой и ближнему пригороду, то во второй половине июля авиабомбы регулярно долетают до жилых кварталов, учебных заведений, АЗС и логистических объектов Запорожья.

Напомним, 25 июля российская оккупационная армия нанесла новую серию ударов по Запорожью. Целью врага в очередной раз стала гражданская инфраструктура областного центра. 11 человек получили ранения , ещё один человек погиб.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области российские оккупанты убили доцента авиационного института Геннадия Симбирского. Захватчики целенаправленно нанесли удар беспилотником по гражданскому автомобилю.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 26 июля российская оккупационная армия продолжила обстрел Харькова. Захватчики применили баражирующий боеприпас "Бандероль" для нанесения удара по жилому дому. В результате атаки погиб человек, также есть много пострадавших.

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