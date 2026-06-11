Украина стремится отрезать Крым от России: 'Мадяр' рассказал, какую автомагистраль ВСУ хотят взять под контроль

Украинские Силы беспилотных систем планируют в ближайшее время существенно ограничить сообщение между оккупированным Крымом и другими захваченными Россией территориями. Одной из главных целей стала стратегически важная автомагистраль, которую россияне называют "Новороссия" и активно используют для поставок вооружения, топлива и личного состава.

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Об этом в интервью Reuters заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, более известный под позывным "Мадяр". По его словам, украинские удары по логистике оккупантов уже существенно повлияли на ситуацию в Крыму.

Украина нацелилась на ключевую трассу снабжения оккупантов

Бровди рассказал, что в последние месяцы украинские дроны активно атакуют военные и логистические объекты на временно оккупированных территориях юга Украины. Особое внимание уделяется так называемой автомагистрали "Новороссия" – й трассе Р-280 от Ростова-на-Дону до Крыма.

По словам командующего, за последний месяц интенсивность движения по этой автомагистрали сократилась на 71%. Она является ключевой для логистики россиян и уже через месяц будет полностью под контролем Украины, подчеркнул Бровди.

"Мы изолируем Крым в ближайшее время", – заявил "Мадяр".

Он добавил, что украинские беспилотники фактически получили возможность регулярно наносить удары по транспорту на этом участке, что значительно затрудняет перемещение российских войск и грузов.

В Крыму уже возникают проблемы с поставками

Издание отмечает, что усиление украинских атак на логистическую инфраструктуру уже заставляет оккупационные власти реагировать на последствия. В частности, в прошлом месяце в Крыму ввели нормирование топлива из-за перебоев с поставками.

Украинские удары направлены не только на транспортные маршруты, но и на склады, нефтебазы и другие объекты обеспечения российской армии.

По мнению военных аналитиков, кампания средней дальности против целей на оккупированных территориях уже привела к сокращению поставок на передовую. Это стало одним из факторов, замедливших темпы российского наступления в последние месяцы.

Цель – заставить Россию отступать

По словам Бровди, стратегическая задача Украины заключается не только в уничтожении отдельных объектов, но и в создании условий, при которых России будет все сложнее удерживать оккупированные территории.

Командующий Силами беспилотных систем подчеркнул, что Украина стремится сделать пребывание российских военных и оборонную сферу на оккупированных территориях максимально проблематичным.

"Мы создадим условия, которые сделают чрезвычайно сложным пребывание любых военнослужащих или работников оборонной промышленности в Крыму, на временно оккупированных территориях или использование путей доступа к ним", – заявил он.

Украинская кампания с применением дронов постепенно превращается в один из ключевых инструментов давления на российскую группировку на юге, отмечает издание. В Киеве надеются, что систематические удары по логистике и военной инфраструктуре заставят Москву перебрасывать ресурсы на оборону вместо продолжения наступательных действий.

Как сообщал OBOZ.UA:

Оккупанты в Крыму заявили о "срыве" поставок бензина. В частности, речь идет о Севастополе. Оккупационные власти заявили, что местным жителям нет смысла стоять в очередях на автозаправочных станциях, поскольку получить топливо пока невозможно.

Топливный кризис в оккупированном Крыму, возникший после атак украинских защитников на так называемый "российский крымский коридор", сказывается на всех остальных сферах. Так, наряду с топливным на полуострове начался продовольственный кризис – в розничной торговле исчезают некоторые виды продовольственных товаров, на другие вводятся ограничения.

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