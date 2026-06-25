Утвердил план на 40 дней: Зеленский анонсировал новую спецоперацию против России

Служба безопасности Украины проведет новую операцию против государства-агрессора РФ продолжительностью 40 суток. Действия СБУ будут направлены на "побуждение России к прекращению войны".

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Об этом в четверг, 25 июня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генерал-майором Евгением Хмарой, в.и.о. главы СБУ. На своем Telegram-канале президент поделился некоторыми подробностями о том, что они обсуждали.

Перед СБУ поставлена новая задача

"Утвердил службе 40-дневную операцию влияния на государство-агрессор с целью побуждения к прекращению войны", – заявил Зеленский. Он не уточнил конкретный план действий, но можно предположить, что речь идет о продолжении обстрелов приоритетных целей на территории РФ.

Глава государства заслушал доклад Хмары о наших дальнобойных ударах, "санкциях" средней дальности и результатах работы Службы безопасности (а именно Центра спецопераций "Альфа") на фронте.

"Важно, что СБУ уже несколько месяцев подряд демонстрирует самые высокие показатели защиты позиций Украины на фронте благодаря применению дронов различных типов. ЦСО "Альфа" является лидером по результатам поражений личного состава и техники сил оккупанта", – проинформировал президент.

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Также они отдельно говорили о вызовах во внутренней безопасности Украины. "Благодарен за защиту нашего государства и украинцев!" – поблагодарил Зеленский Службу безопасности.

Как писал OBOZ.UA:

– 24 июня Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко. Он подтвердил ликвидацию более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота недалеко от Санкт-Петербурга.

– Зеленский отметил, что украинские дроны смогут наносить удары по территории РФ на расстояние более 3000 километров. Украинская сторона будет продолжать отвечать на российские атаки и увеличивать дальность своих средств поражения.

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