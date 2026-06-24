Минус 60 тыс. тонн боеприпасов возле Петербурга: Зеленский заслушал доклад ГУР по дальнобойным санкциям и раскрыл подробности

Президент Владимир Зеленский после доклада руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко рассказал о результатах украинских ударов по РФ. Глава государства подтвердил ликвидацию более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота недалеко от Санкт-Петербурга.

Видео дня

Кроме того, анализ, проведенный военной разведкой, подтвердил достижение необходимых целей по перечню российских военных производств. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Результаты дальнобойных ударов

По информации украинского президента, в ходе встречи с главой ГУР поднимался вопрос о выполнении плана дальнобойных санкций против России за войну и шагов, необходимых для приближения мира. В частности, Зеленский подтвердил, что после недавних ударов российская армия потеряла десятки тыс. тонн боеприпасов в Ленинградской области.

Арсенал расположен в населенном пункте Большая Ижора Ленинградской области. Речь идет о базе хранения вооружения Военно-морского флота РФ (в/ч 55443-ЛИ).

Также президент рассказал о других успехах Силы обороны Украины. Зеленский подчеркнул, что украинские войска поразили российские предприятия, производящие радиоэлектронику и другие критические компоненты для нужд российской армии.

Главные истории дня

Последствия ударов и реакция Кремля

Зеленский также проинформировал, что разведка получила внутренние российские документы с реальной оценкой последствий украинских дальнобойных санкций. По словам президента Украины, зафиксированы меры реагирования российского руководства на сложившуюся ситуацию. Одной из таких мер является перемещение систем ПВО из российских регионов в Москву и к Керченскому мосту.

Глава государства констатировал, что именно на этих двух периметрах россияне получили команды усилить защиту за счет ослабления других направлений на своей территории и на временно оккупированной территории Украины.

Также был отдельный доклад ГУР о состоянии российского ракетного производства и стратегической военной авиации. Зеленский отметил, что Украина готовит новые справедливые ответные шаги на затягивание Россией войны и удары по территории Украины.

"Важно, чтобы до большего числа россиян дошло понимание, что войну затягивает именно отказ российского руководства от дипломатии. Украина предоставила содержательные дипломатические предложения. Спасибо всем, кто защищает наше государство и людей", – заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников на арсенал в поселке Большая Ижора Ленинградской области агрессор потерял около 5 тысяч тонн боеприпасов. Удар по базе хранения вооружения ВМФ РФ Силы обороны Украины нанесли 6 июня. На объекте произошла детонация БК, погибли (по предварительным данным) двое военнослужащих арсенала.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июня в российском Воронеже прогремела серия взрывов. Под ударом оказался местный завод полупроводниковых приборов, производящий электронику для вражеских ракет.

Напомним, Зеленский заявил, что украинские дроны смогут наносить удары по территории России на расстояние более 3000 километров. По словам главы государства, украинская сторона будет продолжать отвечать на российские атаки и увеличивать дальность своих средств поражения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!