"Главное — результат": Буданов объявил о продлении 40-дневной спецоперации Украины в Крыму

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что после завершения 40-дневной операции воздействия на Россию Украина не прекратит действия, направленные на принуждение страны-агрессора к завершению войны. По его словам, определяющим является не продолжительность операции, а достигнутый результат.

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Об этом Буданов заявил во время общения с журналистами 3 августа. Он анонсировал продолжение 40-дневной операции по принуждению России к миру.

"Будем продолжать"

Отвечая на вопрос о дальнейших действиях после завершения 40-дневного периода операции, срок которой истекает уже завтра, 4 августа, Буданов призвал не привязываться к конкретным временным рамкам.

"Будем продолжать. Не цепляйтесь за все эти аргументы: 40 дней, 100 дней, 115 дней. Главное – результат. Не столько важно, как войти в этот процесс (переговорный – Ред.). Гораздо важнее, с чем мы из него выйдем. Чтобы выйти из него с нужным нам результатом, мы должны быть сильными и сохранять единство", – сказал он.

По словам главы ОП, Украина и в дальнейшем будет продолжать действия, призванные укрепить ее позиции перед возможными переговорами и заставить Россию искать путь к завершению войны.

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Россия в стратегическом тупике

Буданов также заявил, что российское руководство до сих пор считает возможным достижение своих целей военными средствами, однако назвал такую оценку ошибочной.

По его словам, несмотря на отдельные тактические прорывы или их отсутствие на отдельных участках фронта, стратегически война для России уже зашла в тупик.

"Это ошибочное утверждение, и все эти годы доказывают это. Война, по сути, для них зашла в тупик. Да, есть какие-то боевые действия с продвижением или без продвижения… Стратегически она давно уже в тупике", – сказал Буданов.

Он подчеркнул, что именно укрепление Украины и сохранение внутреннего единства являются ключевыми условиями для достижения нужного результата как на поле боя, так и во время будущих переговоров.

Что предшествовало

Напомним, 25 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что утвердил предложенную СБУ 40-дневную операцию воздействия на Россию. По его словам, ее цель – побудить страну-агрессора к прекращению войны.

Как сообщает OBOZ.UA, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук предсказал, что произойдет после завершения 40-дневной спецоперации Украины в Крыму. По его словам, финалом стратегической многоэтапной операции по изоляции временно оккупированного Крыма от России станет освобождение украинского полуострова. Он отметил, что у врага сегодня нет времени расслабляться.

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