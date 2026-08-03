"Позвонил и сказал, что у нас больше нет сына": в Радушном прощаются с семьей, которую убила Россия. Фото и видео

3 августа в селе Радушное Криворожского района прощаются с семьёй, которую Россия убила ракетным ударом в ночь на 30 июля. Тогда погибли отец и мать, а также их дети: 17-летний Марк, Доминика (16 лет), Виорика (14 лет), Захарий (13 лет), Азарий Илай (11 лет), Федерика (9 лет), Эмилия (7 лет).

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Также погиб полуторагодовалый внук Артем, который приехал к бабушке с дедушкой в гости. Об этом сообщило издание Свои. Кривой Рог.

Что известно

3 августа проходит прощание с пятью жертвами российского ракетного удара по дому в селе Радушное, что недалеко от Кривого Рога. В последний путь провожают родителей Артема и Елену, а также их детей Марка, Азария Илая и Эмилию.

Главные истории дня

На похоронах присутствует Ирина – родная мать полуторагодовалого Артема Воронова, который также погиб вместе с другими членами семьи. Она пока не может попрощаться со своим малышом, ведь продолжаются экспертизы.

В тот день маленький Артем был у бабушки с дедушкой в Радушном, которые его очень любили и просили чаще привозить в гости.

Ирина рассказала, что Артем должен был пойти в детский сад, он очень любил музыку, танцы, был весёлым ребёнком. Сейчас семья старается поддержать друг друга в горе.

"Больше всего запомнились первые минуты после родов, как я обняла его, первые шаги – все моменты запоминаются. Он был веселым, любил играть, смотреть мультики, Виорика и Доминика чаще всего были с ним, часто гуляли, – рассказала Ирина. – Бывший позвонил и сказал два слова: у нас больше нет сына. Эти слова я буду помнить всю жизнь".

Свои соболезнования родным погибших приехал выразить Максим Кулик, который два года назад потерял троих детей и жену из-за удара ракеты по многоэтажке в Кривом Роге.

"Хотелось сказать вам слова поддержки, потому что сам знаю, как проходить этот путь. Еще не прошло двух лет, как погибла моя семья, как я хоронил своих детей и жену. Японимаю, какую боль вы сейчас испытываете. Я понимаю, что будете испытывать ее и дальше на протяжении всей своей жизни. Хотелось вас поддержать, утешить", – сказал Максим Кулик.

Что предшествовало

В ночь на 30 июля российская баллистическая ракета попала в дом семьи Вороновых, где проживали родители, семеро детей и их полуторагодовалый внук. Удар пришелся по обычному жилому дому в селе Радушное в Днепропетровской области.

В доме проживала семья Вороновых: родители Елена и Артем, их семеро детей – Марк, Доминика, Захарий, Азарий Илай, Федерика, Эмилия и Виорика, а также полуторагодовалый внук Артем – сын старшего сына семьи, который сейчас защищает Украину в рядах Сил обороны.

Отец погибшего полуторагодовалого Артема, военнослужащий Даниил Воронов, рассказал, что он проходит службу в Николаеве и туда планировали с женой перевезти сына. Даже договорились о месте для него в детском саду. Также он планировал провести выходные с семьёй: пойти на рыбалку с 17-летним братом Марком и, как всегда, сыграть в шахматы с отцом. Однако всё разрушила российская ракета.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что российская армия нанесла удар по Кривому Рогу: горел строительный гипермаркет. Утром 26 июля российские войска нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. В результате атаки в одном из городских торговых центров вспыхнул пожар.

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