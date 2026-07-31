Должны были играть в шахматы: сын семьи, которую Россия убила под Кривым Рогом, рассказал о потере родителей, маленького сына, сестер и братьев. Видео

В результате ракетного удара российских войск под Кривым Рогом погибла целая многодетная семья. Среди жертв – родители, дети и полуторагодовалый мальчик.

Видео дня

Старший сын семьи Даниил Воронов рассказал о потере близких и последних планах, которые так и не успели осуществить. Видео с его рассказом опубликовали местные СМИ.

Погибла вся семья

В результате атаки под завалами дома погибли члены многодетной семьи Вороновых, которые проживали там с 2020 года. Семья воспитывала нескольких детей и, по словам знакомых, была дружной и сплоченной.

Среди погибших – отец и мать, а также их дети: 17-летний Марко, младшие братья Захар и Илай, сестра Доминика и другие члены семьи. Также под завалами оказался полуторагодовалый сын Даниила – Артем.

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Отец семьи работал на нескольких работах, чтобы обеспечить семью, мать также работала. У детей были свои увлечения: они ухаживали за животными, занимались творчеством и помогали по дому.

Несостоявшиеся планы

Даниил Воронов – военнослужащий, проходящий службу в Николаеве. Вместе с женой они планировали перевезти туда своего маленького сына Артема – уже даже договорились о месте в детском саду.

"Позавчера мы договорились о детском саду, чтобы забрать его к себе в Николаев. На выходных должен был забрать", – рассказал он.

Также он планировал провести выходные с семьёй: пойти на рыбалку с 17-летним братом Марком и, как всегда, сыграть в шахматы с отцом.

"Он меня учил играть в шахматы"

По словам Даниила, в семье были свои традиции и теплые моменты. Одной из них была игра в шахматы с отцом, которая началась еще в детстве.

"Он меня с самого детства учил играть. Я хотел заниматься карате, а он говорил: будешь играть в шахматы", – вспоминает мужчина.

Со временем Даниил начал обходить отца, но эти встречи оставались важной частью их общения.

Теперь, по словам военного, вся его семья погибла в результате российского удара, вместе с маленьким сыном, которого он планировал забрать к себе уже в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сообщил подробности российского ракетного удара по селу Радушное вблизи Кривого Рога, в результате которого был полностью уничтожен дом многодетной семьи. По его словам, российская баллистическая ракета попала в дом семьи Вороновых, где проживали родители, семеро детей и их полуторагодовалый внук. На данный момент точно известно, что погибли родители и трое детей.

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