Должны были играть в шахматы: сын семьи, которую Россия убила под Кривым Рогом, рассказал о потере родителей, маленького сына, сестер и братьев. Видео
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В результате ракетного удара российских войск под Кривым Рогом погибла целая многодетная семья. Среди жертв – родители, дети и полуторагодовалый мальчик.
Старший сын семьи Даниил Воронов рассказал о потере близких и последних планах, которые так и не успели осуществить. Видео с его рассказом опубликовали местные СМИ.
Погибла вся семья
В результате атаки под завалами дома погибли члены многодетной семьи Вороновых, которые проживали там с 2020 года. Семья воспитывала нескольких детей и, по словам знакомых, была дружной и сплоченной.
Среди погибших – отец и мать, а также их дети: 17-летний Марко, младшие братья Захар и Илай, сестра Доминика и другие члены семьи. Также под завалами оказался полуторагодовалый сын Даниила – Артем.
Отец семьи работал на нескольких работах, чтобы обеспечить семью, мать также работала. У детей были свои увлечения: они ухаживали за животными, занимались творчеством и помогали по дому.
Несостоявшиеся планы
Даниил Воронов – военнослужащий, проходящий службу в Николаеве. Вместе с женой они планировали перевезти туда своего маленького сына Артема – уже даже договорились о месте в детском саду.
"Позавчера мы договорились о детском саду, чтобы забрать его к себе в Николаев. На выходных должен был забрать", – рассказал он.
Также он планировал провести выходные с семьёй: пойти на рыбалку с 17-летним братом Марком и, как всегда, сыграть в шахматы с отцом.
"Он меня учил играть в шахматы"
По словам Даниила, в семье были свои традиции и теплые моменты. Одной из них была игра в шахматы с отцом, которая началась еще в детстве.
"Он меня с самого детства учил играть. Я хотел заниматься карате, а он говорил: будешь играть в шахматы", – вспоминает мужчина.
Со временем Даниил начал обходить отца, но эти встречи оставались важной частью их общения.
Теперь, по словам военного, вся его семья погибла в результате российского удара, вместе с маленьким сыном, которого он планировал забрать к себе уже в ближайшие дни.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сообщил подробности российского ракетного удара по селу Радушное вблизи Кривого Рога, в результате которого был полностью уничтожен дом многодетной семьи. По его словам, российская баллистическая ракета попала в дом семьи Вороновых, где проживали родители, семеро детей и их полуторагодовалый внук. На данный момент точно известно, что погибли родители и трое детей.
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