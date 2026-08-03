Блог | Миф о "провокации", или Почему российские удары не зависят от действий Украины
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Если бы Украина не бомбила НПЗ – Россия бы атаковала Киев.
Если бы Украина не бомбила логистику россиян – Россия бы атаковала Киев.
Если бы Украина не топила российский флот – Россия бы атаковала Киев.
Если бы Украина не поджигала российские порты – Россия бы атаковала Киев.
Если бы Украина не уничтожала российских генералов – Россия бы атаковала Киев.
Если бы Украина в приступе безумия "ушла из Донбасса" – Россия бы атаковала Киев.
Россия будет атаковать Киев, пока Путин у власти и пока он и его государство способны атаковать Киев.
Собственно, момент, после которого атаки прекратятся, – это когда Россия не сможет их осуществлять.
Разрушенная экономика. Разрушенные цепочки поставок. Поражение на поле боя. Крах режима. Любой из этих сценариев.
Поэтому единственный адекватный и доступный для нас сценарий – способствовать этому.
Все остальное – в том числе панические призывы "бежать и прятаться" – не помогают и не имеют никакого смысла.