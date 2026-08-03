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Юрий Богданов
Юрий Богданов
Частный предприниматель, бизнес-консультант

Блог | Миф о "провокации", или Почему российские удары не зависят от действий Украины

Созданное ИИ изображение - знак Стоп Россия на фоне Красной площади
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Если бы Украина не бомбила НПЗ – Россия бы атаковала Киев.

Если бы Украина не бомбила логистику россиян – Россия бы атаковала Киев.

Если бы Украина не топила российский флот – Россия бы атаковала Киев.

Если бы Украина не поджигала российские порты – Россия бы атаковала Киев.

Если бы Украина не уничтожала российских генералов – Россия бы атаковала Киев.

Если бы Украина в приступе безумия "ушла из Донбасса" – Россия бы атаковала Киев.

Россия будет атаковать Киев, пока Путин у власти и пока он и его государство способны атаковать Киев.

Собственно, момент, после которого атаки прекратятся, – это когда Россия не сможет их осуществлять.

Разрушенная экономика. Разрушенные цепочки поставок. Поражение на поле боя. Крах режима. Любой из этих сценариев.

Поэтому единственный адекватный и доступный для нас сценарий – способствовать этому.

Все остальное – в том числе панические призывы "бежать и прятаться" – не помогают и не имеют никакого смысла.

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