Реальность и перспективы неутешительны: нет никаких оснований полагать, что в ближайшие месяцы российский баллистический террор ослабнет. Киев находится под прицелом, и, судя по чистой математике, ракет ПАК-3 для перехвата баллистических ракет в достаточном количестве нам никто не предоставит. Потому что, повторюсь: все готовятся к большой войне, и запас ракет нужен всем в первую очередь. И лучше бы его увеличить. После "гениальной" военной спецоперации Трампа в самих Штатах уже очень мало этих ракет. Менее 1000, говорят. Необходимо пополнять запасы. "Чтобы защищать не украинских граждан, а американских!". И желательно, чтобы запас уже составлял не 3000 ракет, а 10–20 тысяч. Чтобы произвести такое количество, потребуется 10–20 лет, учитывая нынешние темпы производства.

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Это означает, что в ближайшие месяцы Киев и другие города станут мишенями для баллистического оружия. К сожалению. Выбирай себе цель и уничтожай ее. К октябрю в Киеве, например, закончатся цели из категории ВПК и логистики. Все сгорит. Начнут бить просто по всем промзонам и административным зданиям. Мосты, железная дорога, котельные, бизнес-центры, ТРЦ и так далее.

Было очевидно, что производитель баллистических ракет может себе позволить нарастить их производство, а вот мы не производим ракеты ПАК-3 и, наверное, давно нужно было думать о своей аналогичной системе "hit-to-kill" по типу "Пэтриот". Но в то же время нужно понимать, что это очень сложная задача. Ведь европейцы создали свою SAMP-T, и где она? Где ракеты для неё? В мире, по сути, есть только одна, плюс-минус, доступная система противоракетной обороны, и это "Патриот" ПАК-3. Все остальные либо сбивают ракеты в стратосфере, а это очень дорого, либо представляют собой нечто неполноценное, неработающее.

Главные истории дня

Единственный более-менее быстрый способ попытаться остановить баллистический террор в ближайшие месяцы – это нарастающее поражение объектов Москвы баллистическими ракетами. Чтобы каждые 10–15 дней повторялась такая же картина, как в Киеве. Вот тогда через каналы связи по обмену пленными в ГУР Минобороны, скорее всего, поступит запрос "поговорить о моратории на удары по тылу".

А тем временем на фронте уже ощущаются, к сожалению, удары баллистическими ракетами по Киеву и другим городам…