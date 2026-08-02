Пограничники сбили вражеский ZALA Z-20 на рекордной высоте. Видео

Украинские военные продолжают успешные операции и уничтожают ценную технику россиян. На этот раз пограничники сбили вражеский дрон ZALA Z-20 на рекордной высоте – 6858 метров.

Видео дня

Отмечается, что этот беспилотник был сбит операторами дронов-перехватчиков STING 105. Эффектное видео операции опубликовано в Госпограничной службе "Северная граница".

"Россияне намеренно запускают беспилотники ZALA Z-20 на большой высоте, чтобы их там не перехватили украинские военные", – рассказали пограничникам

Военные добавляют, что на данный момент 6858 метров — самая высокая подтвержденная отметка перехвата БПЛА среди всех подразделений, работающих на этом направлении.

"И хотя приятно быть рекордсменами, ещё приятнее видеть, как украинские технологии и мастерство операторов ежедневно поднимают эту планку еще выше", – добавили пограничники.

Справка

БПЛА ZALA – разведывательный беспилотник, с помощью которого можно выявлять позиции и корректировать артиллерию благодаря автоматическому модулю захвата целей. Как сообщают украинские военные, его сложно перехватить средствами радиоэлектронной борьбы.

Главные истории дня

Это БПЛА вертолетного и самолетного типов, которые производятся в Ижевске компанией ZALA AERO GROUP. В основном они имеют небольшие габариты, но есть и модель самолета с размахом крыла 6 метров и дальностью полета до 120 км.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Zala Aero Group нарастила производство и продает ВС РФ дроны на миллиарды рублей. По данным российских СМИ, компания импортирует западные комплектующие, используя для обхода санкций компании-посредники из Узбекистана и других стран.

Сама Zala Aero Group, а также ее владелец Александр Захаров и члены его семьи находятся под санкциями Запада.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупационные войска модернизировали реактивный ударный беспилотник "Герань-4 Сикер". Главным нововведением стала переработанная носовая часть фюзеляжа, переоборудованная для установки оптико-электронной системы наведения.

Кроме того, оккупанты усилили атаки на Украину с применением крылатых ракет S8000 "Бандероль". Для нанесения массированных ударов россияне, вероятно, начали использовать наземные пусковые установки, размещенные во временно оккупированном Крыму.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупанты выслеживают уцелевшие украинские беспилотники на фронте, восстанавливают их и готовят к использованию. Противник может применять перехваченные украинские БПЛА для собственных военных задач.

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