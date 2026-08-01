Летят чуть ли не каждый день: медиа объяснили, что означают для Украины частые российские атаки крылатыми ракетами "Бандероль"

Российские оккупанты усилили атаки на Украину с применением крылатых ракет S8000 "Бандероль". Для нанесения массированных ударов россияне, вероятно, начали использовать наземные пусковые установки, размещенные во временно оккупированном Крыму.

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Об этом сообщает Defense Express. Аналитики предположили, что подобная тактика может свидетельствовать о подготовке РФ к ещё более масштабному использованию этих ракет и поиске альтернативы обычным ударным беспилотникам.

Использование наземных пусковых установок

Как отмечают авторы материала, изначально носителем крылатых ракет S8000 "Бандероль" считался российский ударно-разведывательный беспилотник "Орион". Однако один такой дрон способен нести лишь одну ракету, поэтому, например, массированный запуск девяти "Бандеролей" по Одессе, произошедший 31 июля, потребовал бы одновременного применения девяти "Орионов".

Учитывая ограниченное количество этих БПЛА на вооружении РФ, такой сценарий эксперты называют маловероятным.

Теоретически ракеты также могут запускаться с ударного вертолета Ми-28, который способен нести несколько боеприпасов одновременно. Однако никаких подтверждений использования такого способа пока нет.

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На этом фоне наиболее вероятной версией выглядит применение наземных пусковых установок. Впервые их продемонстрировали ещё в сентябре 2025 года.

Оккупанты меняют тактику воздушных ударов

Аналитики предполагают, что после серии массированных ударов по Одессе и другим прибрежным городам российские войска могли развернуть несколько таких пусковых установок во временно оккупированном Крыму. В то же время для атак по другим регионам Украины, где "Бандероли" запускают поодиночке, оккупанты, вероятно, и в дальнейшем будут использовать беспилотники "Орион".

По мнению специалистов, Россия также будет пытаться наращивать производство ракет S8000 "Бандероль". Если эти планы будут реализованы, количество наземных пусковых комплексов может увеличиться, а удары такими ракетами станут более регулярными и масштабными.

Аналитики считают, что более активное применение ракет S8000 "Бандероль" связано со снижением эффективности обычных "Шахедов", которые всё чаще перехватываются украинскими дронами. В ответ Россия делает ставку на реактивные беспилотники и крылатые ракеты, поэтому Украине, в свою очередь, необходимо развивать доступные и эффективные средства противодействия таким целям.

Характеристики ракеты "Бандероль"

– максимальная скорость до 650 км/ч, при этом её крейсерская скорость составляет 520–560 км/ч;

– дальность полета ракеты достигает 500 километров.

В качестве боевой части она использует осколочно-фугасный заряд ОФБЧ-150 массой 114,3 кг, что делает её опасной для поражения как инфраструктурных, так и других наземных целей.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае армия государства-агрессора РФ обстреляла Харьковскую область ракетой типа "Бандероль". Применение такого оружия на территории области было зафиксировано впервые. В результате удара РФ в поселке Безлюдовка пострадали трое мирных жителей.

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