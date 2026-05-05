Россия, вероятно, впервые ударила по Харьковщине ракетой 'Бандероль': каковы ее характеристики

Армия государства-агрессора РФ обстреляла Безлюдовку на Харьковщине ракетой типа "Бандероль". Применение такого оружия по территории области зафиксировано впервые.

Об этом 4 мая в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил руководитель Харьковской облпрокуратуры Юрий Папуша. Он подчеркнул, что в результате удара РФ в поселке Безлюдовка пострадали трое мирных жителей.

В прокуратуре добавили, что "Бандероль" – это малогабаритная российская ракета с дальностью полета до 500 километров.

"Более подробные выводы относительно типов вооружения будут предоставлены после проведения соответствующих экспертиз", – отметила пресс-служба ведомства.

Что известно о ракете "Бандероль"

Крылатую ракету россиян "Бандероль" (производства компании "Кронштадт") можно считать неким гибридом дрона, авиабомбы и, собственно, ракеты.

Впервые о ее применении сообщил в апреле 2025 года украинский эксперт по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов. Тогда противник в течение нескольких недель подряд атаковал "Бандеролями" Одесскую область.

Бескрестнов допускал, что эти КР, вероятно, могут находиться в воздухе длительное время, выбирая цель, а не атаковать объекты по заранее заложенному маршруту, как "Шахеды".

По данным аналитика, военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, "Бандероль" может развивать скорость до 500 километров в час.

В ГУР МО Украины это изделие российского ВПК называют крылатыми ракетами S8000. Запускаться они могут как с наземных установок, так и с воздуха, в частности с беспилотников "Орион".

Известно, что для изготовления "Бандеролей" государство-террорист использует электронные компоненты из Китая, Японии, США, Швейцарии, Австралии, Южной Кореи. Это установила украинская разведка, получив образцы ракеты в более или менее сохранном виде.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 4 мая российские войска нанесли ракетный удар по Харьковской области, применив ОТРК "Искандер". В городе Мерефа в результате атаки повреждены СТО, жилые дома, магазины и авто, вспыхнул пожар. Известно о семи погибших, еще 36 человек обратились за медицинской помощью.

– После смертельного российского обстрела в Мерефе ввели трехдневный траур. Он продлится с 5 по 7 мая на всей территории громады для почтения памяти погибших и поддержки их семей.

